Cuatro reclusos de la cárcel San Bernardo de Armenia cambiaron su nombre y su identidad de género

Detenidos de la cárcel San Bernardo de Armenia y el registro de nombre e identidad de género Foto: Cortesía Supernotariado

Armenia

Cuatro reclusos de la cárcel San Bernardo Armenia cambiaron su nombre y su identidad de género

Buenas noticias, en la cárcel de Armenia, cuatro privados de la libertad cambiaron sus nombres y su identidad de género gracias a la jornada liderada por la superintendencia de notariado y registro y el Inpec.

La Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario llevaron atención notarial gratuita a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad San Bernardo de Armenia en un paso decisivo hacia la inclusión social y la garantía de los derechos humanos.

En esta ocasión, cuatro personas privadas de la libertad se convirtieron en nuevos beneficiados de esta acción de reconocimiento legal del derecho de género, identidad y libertad sexual.

Es el caso de la corrección oficial del nombre y la modificación del componente sexo en su registro civil de nacimiento. Es así como las entidades estatales están cumpliendo con los principios constitucionales, sobre la base del Estado Social de Derecho.

Cortesía Supernotariado

La Notaría Cuarta de Armenia asumió la totalidad de los costos financieros derivados de estos trámites especiales, con un estricto sentido de responsabilidad social.

Sarah Preciado Ramírez, una de las internas que decidieron aprovechar la oportunidad expreso “Este hecho es fundamental para mi vida, después de una lucha diaria por el nombre. Estoy muy alegre. Por fin voy a ser Sarah, legalmente, Sarah. Ahora, mi nombre no está en la imaginación, que es lo que los demás piensan”

El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano expreso que el propósito conjunto de la SNR y el Inpec es facilitarles, a los ciudadanos detenidos en las diferentes cárceles del país, la realización de trámites que los favorecen en asuntos de gran relevancia para ellos.