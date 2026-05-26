Gobierno confirma que negará propuesta para una nueva concesión en el Eje Cafetero

Manizales

La jefe de la cartera de transporte anunció el día de hoy que ya la ANI está proyectando un acto administrativo donde confirmaría que no se va a aceptar la propuesta de renovación de la concesión por parte de la IP Conexión Centro.

“ Después de hacer el análisis de la evaluación integral de la propuesta IP Conexión Centro y de tener las herramientas jurídicas la ANI ha decidido rechazar la propuesta de esta concesión. Este acto administrativo será notificado y nosotros no lo vamos a divulgar y vamos a cumplir el debido proceso”, María Fernanda Rojas, ministra de transporte.

La ministra comentó que no realizará un pronunciamiento hasta tanto está decisión tenga un sustento jurídico a través de un acto administrativo.

Frente a los peajes se confirmó que la tarifa diferencial para carros particulares y de servicio público será de 700 pesos en cinco peajes.

Cuáles son los peajes:

Tarapacá uno y dos, San Bernardo del Viento, Las Pavas y Circasia

Aún la ANI y los manifestantes definen las tarifas diferenciales para tractomulas y demás categorías. Para que esto tome vigencia la ANI debe emitir un acto administrativo con las nuevas tarifas y con las especificaciones de quienes son los beneficiados con estos cobros, además, se debe aclarar qué entidad debe certificar las condiciones que se exija para otorgar el beneficio