Operativo contra el homicidio y tráfico de estupefacientes en el Quindío deja 39 capturados

Armenia

En un operativo de la Policía del departamento fueron capturadas 39 personas por delitos como tortura, homicidio y tráfico de estupefacientes.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento indicó que este resultado es contundente puesto que logran afectar una estructura delincuencial que operaba en los municipios de Quimbaya, Montenegro, Armenia y Calarcá.

“Hoy queremos informar a los medios los grandes resultados. Este trabajo articulado de policía de CTI en los municipios de Armenia, Quimbaya de Montenegro, al igual que dos capturas que se lograron, una en Pereira y la otra en municipio La Virginia en Risaralda, se logran 35 órdenes de captura por orden judicial por los delitos de homicidio, tortura, tráfico, porte ilegal de armas, concierto para delinquir entre otros. Al igual, cuatro capturas en flagrancia por estos mismos delitos", manifestó.

. Entre los capturados se encuentra un líder social y defensor de derechos humanos.

Asimismo, destacó que el trabajo articulado permitió las capturas donde 35 fueron por orden judicial y el resto en flagrancia en el departamento, en la ciudad de Pereira y el municipio de La Virginia en Risaralda.

Explicó que entre los capturados está un líder social y defensor de los derechos humanos quien estaría relacionado con homicidios que fueron ordenados por alias Nené quien es un dinamizador criminal carcelario que impacta negativamente la tranquilidad en el departamento.

Destacó que en el mismo operativo policial fue capturado alias Mister quien es el principal dinamizador del tráfico de estupefacientes y homicidios en el departamento quien desde el año 2025 está recluido en establecimiento carcelario y que generó alianzas con alias Nené para controlar las rentas criminales producto del tráfico de estupefacientes en los municipios de Armenia y La Tebaida lo que incrementa los homicidios bajo la modalidad de sicariato.

Del mismo modo dijo que fue capturado un exfuncionario de la Policía quien fue llamado a calificar servicios en el grado de subintendente en noviembre pasado y que de acuerdo al proceso investigativo era un dinamizador logístico, pero también con nexos de colaboración con hechos de homicidio.

“Que con este golpe contundente se establecieron o se esclarecieron 35 homicidios donde resultaron víctimas 47 personas y cuatro más en tentativa. Estos hechos, producto de la investigación, están enmarcados dentro de los años 2024, 2025 y 2026. Manifestamos que este proceso investigativo tuvo esa duración de 2 años. Con estos hechos buscamos contener significativamente los hechos de homicidio y ya lo estamos empezando a haber reflejado en la ciudad de Armenia, específicamente en temas de sicariato", indicó.

Fue claro que continuarán reforzando este tipo de operativos que son clave para contrarrestar los hechos que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.