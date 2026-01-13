No hemos recibido ninguna notificación oficial sobre terminación de concesión: Autopistas del café

Armenia

Sigue la polémica en el eje cafetero, por la posible terminación anticipada de la concesión de autopistas del café por parte del gobierno nacional y la posible suspensión de operación de los peajes, que además ya incrementaron tarifas.

Es que el fin de semana se difundió en redes sociales una información que dio a conocer el representante a la cámara por Caldas, Santiago Osorio en el que asegura que desde la Agencia Nacional de Infraestructura daría por terminada de forma anticipada la concesión de autopistas del café en las próximas semanas por orden del presidente de la república Gustavo Petro.

A través de un comunicado Autopistas del Café se refirió a este tema donde señalan “a la fecha, Autopistas del Café no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, entidad concedente del proyecto, que indique una intención de terminar anticipadamente la concesión, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación y redes sociales”

Y agregó “El Contrato de Concesión se encuentra en etapa de operación y mantenimiento hasta el momento, y mantiene su vigencia hasta el año 2027, por lo que continúa ejecutándose en los términos pactados, con un porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales del 100% y una calificación de la interventoría de 4.6 sobre 5 en el índice de estado, superior al 4.0 exigido contractualmente.

En medio de esta polémica, desde el fin de semana ya se incrementó la tarifa en el peaje de Circasia en autopistas del Café entre Armenia y Pereira pasando de 20.200 a 21.200, es decir 1000 pesos el incremento.