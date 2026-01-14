Por aumento en tarifas del transporte intermunicipal en Cundinamarca piden intervención del Gobierno

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey pidió a la intervención de la Superintendencia de Transporte frente al incremento en las tarifas del transporte intermunicipal en Cundinamarca.

“Esta semana, algunos usuarios de este servicio han alertado que más de tres empresas que operan entre Sabana Occidente y Sabana Centro han incrementado sus tarifas en más de un 30%. Han anunciado bloqueos y manifestaciones. Derivado de esto, hemos pedido a la Superintendencia de Transporte que realice inspección, vigilancia y control sobre la aparente exorbitante alza que en algunos municipios se viene presentando y además que revise el eventual incumplimiento por no tener los estudios respectivos que amparen estos incrementos y su debida publicación”, dijo Rey.

El mandatario departamental aclaró que ni las gobernaciones ni las alcaldías son competentes para fijar estos precios, pues se rigen por la libertad tarifaria establecida en la normatividad vigente y definida por las empresas.

No obstante, los estudios técnicos deben establecer con claridad la canasta de costos en la que incurren las empresas para prestar el servicio y, a partir de ella, definir la tarifa.

“Por eso, hemos pedido verificar si dichos estudios existen y cumplen la norma, ya que no están publicados ni a disposición del público, según lo que hemos podido constatar”, concluyó Rey.