Empresarios en Bogotá reportan estancamiento por situación económica del país, según encuesta

Bogotá D.C

ProBogotá (la Fundación para el progresa de la región) e Invamer publicaron la cuarta encuesta de mercado laboral llamada, ‘Presente y futuro del trabajo en Bogotá Región’.

En la encuesta participaron 1.360 empleados y 420 empresas ubicadas en Bogotá, Soacha, Cajicá, Sibaté, Chía, Zipaquirá, Tocancipá y Sopó.

Los objetivos de este estudio eran conocer más a fondo las opiniones de los trabajadores de la región, y saber cómo la coyuntura económica está afectando el empleo, para así generar y mantener empleo en la región.

Estancamiento del mercado laboral

Uno de los principales hallazgos de la encuesta es que los empresarios sienten mayor temor al momento de invertir para expandir los negocios.

De acuerdo con las cifras presentadas, de las empresas encuestados reportaron un deterioro interno el 73% lo asocia a la situación económica que vive el país.

A esto se le suma que la contratación a término indefinido cayó del 52% al 42% y aumentaron los tipos de contratos obra labor y prestación de servicios.

“Es el Metro de Bogotá el que está jalando el crecimiento. El resto de los sectores de la economía están contraídos. Hoy los empresarios no están creciendo en inversión, no están contratando porque no tienen más negocios, porque no están vendiendo más”, explicó María Carolina Castillo, presidente ejecutiva de ProBogotá Región.

Brecha entre formación y necesidad de empresas

Solo el 15% de los empleados encuestados aseguró que lo que estudió en la universidad le sirvió para el trabajo, lo que muestra una brecha entre educación y mercado laboral.

Esto quiere decir que sigue siendo la empresa la que forma a los trabajadores.

“Necesitamos una coordinación entre la pertinencia de la formación y las necesidades del mundo laboral. Necesitamos una mayor adecuación universidad-empresa-Estado, para que los procesos de formación respondan de mejor manera. Hoy hay disociación”, señaló Castillo.

Adopción tecnología e innovación

El estudio reportó que el 32% de las empresas adoptó nuevas tecnologias sobre todo los sectores financieros y culturales.

Las tecnologías más implementadas fueron, la inteligencia artificial con el 58% y la computación de la nube 56%.