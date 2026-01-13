MinTransporte cuestiona a TransMilenio por aumento del pasaje: solicitará el sustento del incremento

Este lunes, se conoció un comunicado del Ministerio de Transporte en el que cuestionó la decisión de TransMilenio de aumentar el precio del pasaje 350 pesos. Ahora, con este incremento, el pasaje quedaría en $3.550 pesos, lo que equivale al 10,9%.

Para el Ministerio de Transporte, el aumento del salario mínimo no justifica de ninguna manera ese incremento del pasaje; incluso, tampoco corresponde al Índice de Precios al Consumidor, por lo cual ha decidido investigarlo.

Leer más: Recargas de pasajes gratis en TransMilenio 2026: ¿Quiénes lo pueden hacer? Paso a paso

En el comunicado, se señala que los costos laborales son solo una parte del sistema y que no pueden trasladarse automáticamente a la tarifa sin un análisis técnico y financiero completo. Indica que TransMilenio debió evaluar los factores como la eficiencia operativa, los contratos, los subsidio y un aspecto muy importante, el impacto en los usuarios.

En este sentido in dica que “el aumento de esta variable, de forma aislada, no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado".

Leer más: TransMilenio cumple 25 años de servicio en Bogotá

¿Qué hará el Ministerio de Transporte frente al aumento de la tarifa de TransMilenio?

Lo que señala el documento es que si bien reconocen que determinar el precio del transporte público es responsabilidad y autonomía de cada ente territorial, la cartera recuerda que sí tiene la competencia y el deber de revisar la razonabilidad de los incrementos, especialmente cuando afectan de manera directa a los ciudadanos.

Teniendo cuenta esto, señala al final de su comunicado que, junto con la Superintendencia de Transporte solicitará a TransMilenio un desglose detallado de los costos que sustentaron la decisión del aumento del pasaje. Luego de esa indagación, el Ministerio emitirá un concepto en el que determinará si el ajuste realmente fue proporcional.

¿Cuándo se comenzará a aplicar el aumento del pasaje?

Según lo anunció la Alcaldía de Bogotá el pasado viernes, 9 de enero, el aumento del pasaje comenzará a hacerse efectivo el próximo martes, 14 de enero. En su momento, lo que argumentó el Distrito es que este aumento se debía principalmente al incremento del salario mínimo que, para este año, subió un 23%, lo que impactaría a los más de 34 mil trabajadores que están vinculados a TransMilenio.

En este sentido, el pasaje quedó en $3.550 pesos por viaje, tanto para servicios zonales como para servicios troncales.