¿Desde cuándo sube el pasaje intermunicipal en el Atlántico?: entérese aquí

La empresa Cootransa anunció un aumento en varias rutas que conectan a Sabanalarga con municipios del departamento y con Barranquilla.

Bus intermunicipal. Foto: cortesía.

A través de su cuenta oficial en Facebook, la empresa Cootransa informó sobre un incremento en el valor del pasaje en los recorridos intermunicipales que parten desde Sabanalarga hacia Barranquilla, Galapa, Baranoa, Campeche, Manatí y Compuertas de Villa Rosa, así como en los trayectos de regreso.

El ajuste tarifario corresponde a un aumento de 1.204 pesos y comenzará a aplicarse a partir del 14 de enero de 2026.

Nuevo valor Sabanalarga – Barranquilla

Con este incremento, los usuarios que se movilizan en la ruta Sabanalarga – Barranquilla, y viceversa, deberán pagar 11.239 pesos, cuando anteriormente el pasaje tenía un costo de 10.035 pesos.

El alza impacta directamente a quienes utilizan a diario este medio de transporte para estudiar, trabajar o realizar diligencias en la capital del Atlántico.

Así quedan las tarifas en otras rutas

De acuerdo con la tabla de precios publicada por la empresa, los nuevos valores del pasaje quedarán de la siguiente manera:

  • Sabanalarga – Galapa, viceversa: 9.299 pesos
  • Sabanalarga – Baranoa, viceversa: 7.125 pesos
  • Sabanalarga – Campeche, viceversa: 3.456 pesos
  • Sabanalarga – Manatí, viceversa: 11.239 pesos
  • Manatí – Barranquilla, viceversa: 22.528 pesos

El anuncio ha generado reacciones entre los usuarios del transporte intermunicipal, quienes ahora deberán ajustar su presupuesto ante el nuevo aumento en las tarifas.

