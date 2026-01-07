Impacto al bolsillo: suben las tarifas del transporte intermunicipal en el Quindío

Armenia

La Cooperativa Integral de Transportadores de Circasia (COOTRACIR) anunció las nuevas tarifas para los diferentes destinos intermunicipales del departamento, un ajuste que ha generado inquietud entre los usuarios por el impacto en el bolsillo. Según explicó el gerente de la cooperativa, Leonel Giraldo, el aumento responde a la aplicación de una estructura de costos exigida por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que regulan este tipo de servicios.

“Nosotros manejamos el alza de tarifas a través de una estructura de costos. Esa estructura nos obliga a revisar todos los gastos necesarios para poder operar las rutas y, con base en ello, se debe reportar la información al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte. A partir de ese proceso se define el incremento y, aun así, no aplicamos el aumento total que la estructura de costos nos permitía”, afirmó Giraldo.

De acuerdo con Giraldo, el ajuste tarifario se fundamenta principalmente en el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, así como en otros costos operativos necesarios para garantizar la prestación del servicio. Aunque la estructura de costos permitía un aumento de entre el 15 % y el 21%, la cooperativa optó por aplicar un incremento del 15 % en algunas rutas origen–destino y del 12 % en trayectos intermedios.

El gerente también señaló que la reducción progresiva de la jornada laboral de los conductores —que pasará de 47 a 42 horas semanales— ha generado mayores dificultades operativas, teniendo en cuenta que el servicio funciona desde las 4:45 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, lo que implica mayores costos en personal y operación, “eso para nosotros está generando un inconveniente grave”, añadió.

Finalmente, frente a este incremento y su impacto en el bolsillo de la ciudadanía, el gerente explicó que los usuarios deben comprender que, así como aumentan los costos de operación y sostenimiento de una empresa, el transporte público también debe garantizar su funcionamiento y rentabilidad. “Somos una empresa que presta un servicio de transporte y necesitamos tener rentabilidad; la tenemos, no muy modestamente, y esto ha sido producto del alza del nuevo salario mínimo vital, como dice el Presidente”, indicó.

Las nuevas tarifas ya fueron publicadas en los canales oficiales de la empresa, como lo exige la normativa vigente, y comenzarán a regir a partir del 11 de enero del 2026.

Entre los valores destacados se encuentran:

Armenia – Circasia: $4.600

Armenia – Salento: $8.000

Armenia – Filandia: $8.000

Salento – Boquía: $2.500

Circasia – Boquía: $4.300

Filandia – Circasia: $5.700