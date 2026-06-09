Autoridades buscan a hombre que golpeó a la hija de su pareja sentimental en Soacha

Cundinamarca

En un video de una cámara de seguridad de la casa, quedó grabado el momento en el que un hombre, quien sería la pareja sentimental de una madre, le estaba enseñando a contar con los dedos de la mano a una niña de 4 años.

Como la menor no es capaz de hacerlo sola, este hombre le empieza a pegar patadas, la ahorca por el cuello y la amenaza con pegarle con una correa.

En el video se ve y se escucha a la menor llorar y gritar del sufrimiento.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de junio en Sibaté en horas de la tarde.

”Conocimos en compañía de la Comisaría de Familia y la trabajadora social, un caso que involucra una menor de 4 años. Esta menor a manos de la pareja sentimental de la progenitora sufrió unas lesiones que ocasionaron que inmediatamente la Policía la trasladara a un centro asistencial para su atención médica”, aseguró el comandante de la Policía de Soacha, el coronel Juan Andrés Gómez.

A la menor se le restablecieron los derechos y se encuentra en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Mientras tanto, las autoridades están buscando al agresor que huyó.