Capturan a hombre que agredió a agentes de tránsito para evitar puesto de control en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazó los hechos ocurridos que se presentaron este martes, 9 de junio, en la localidad de Fontibón, donde dos agentes de tránsito fueron agredidos mientras ejercían sus funciones de control.

De acuerdo con información preliminar, durante un operativo de control adelantado en la carrera 68B con calle 23, el conductor de una motocicleta desatendió la orden de detención impartida por un agente de tránsito y, en su intento por evadir el control y huir del lugar, lo atropelló. Posteriormente, agredió a otro agente de tránsito que también participaba en el procedimiento.

Antes de los hechos, el presunto responsable fue capturado y está a disposición de las autoridades para el respectivo proceso judicial.

Sumado a esto, la Secretaría confirmó que “brindará el acompañamiento necesario a los funcionarios afectados y colaborará con las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades”.