Más de 2 millones de vehículos se movilizaron por Cundinamarca durante el puente de Corpus Christi

Más de 2.140.000 vehículos se movilizaron por los principales corredores viales de Cundinamarca durante el puente festivo de Corpus Christi. Las velocidades promedio registradas fueron de 47,7 kilómetros por hora durante el éxodo y de 48 kilómetros por hora en el retorno.

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“La operación retorno se desarrolló sin complicaciones. Los reversibles en los corredores Apulo–La Mesa–Mosquera–Bogotá y Soacha, además de los operativos de gestión del tráfico, nos permitieron brindar a los ciudadanos un retorno sin mayores contratiempos”, afirmó Fernanda Bautista, secretaria (e) de Movilidad de Cundinamarca.

De acuerdo con las cifras de la Gobernación de Cundinamarca, para atender la demanda, se mantuvo monitoreo permanente mediante drones en corredores estratégicos como Soacha, Mondoñedo, Chusacá, Anapoima, La Mesa y Mosquera, así como seguimiento en tiempo real a través del tablero de velocidades articulado con Waze.

“Se presentaron lluvias en varios puntos del departamento que afectaron las velocidades promedio en algunos sectores de congestión como Soacha, donde además existe un manejo especial por las obras de TransMilenio que se desarrollan en la Autopista Sur”, agregó la secretaria de Movilidad.

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Asimismo, las autoridades impusieron de manera preliminar 86 órdenes de comparendo y realizaron 11 inmovilizaciones por infracciones a las normas de tránsito. Asimismo, se registraron 15 siniestros viales con 26 vehículos involucrados, 11 personas lesionadas y tres fallecidos en hechos ocurridos en Chía, Zipacón y La Mesa.