Problemas de orden público en Bogotá tras operativo de recuperación del espacio público en AutoSur

Este martes, 9 de junio, la Defensoría del Espacio Público realizó un operativo de recuperación del espacio público bajo el puente de la intersección Avenida Villavicencio con Autopista Sur, un punto de la ciudad en el que se ha registrado la presencia de vendedores informales.

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De acuerdo con la Defensoría, este sector presenta problemáticas como consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, venta informal e ilegal de bebidas alcohólicas, disposición inadecuada de residuos, uso inadecuado para necesidades fisiológicas y otras actividades.

La Defensoría aseguró a través de un comunicado que tanto residentes como comerciantes y transeúntes manifestaron su respaldo a la intervención. Sin embargo, durante la tarde-noche motociclistas y vendedores informales asistieron hasta ese lugar para realizar una manifestación.

Problemas de orden público en Av. Villavicencio con AutoSur

Tras este operativo, se registraron problemas de orden público en ese punto de la ciudad. Motociclistas y vendedores informales llegaron hasta el puente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur para manifestar su rechazo a la intervención realizada por la Defensoría del Espacio Público.

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Según se ha podido observar en imágenes difundidas a través de redes sociales, los manifestantes quemaron basura y lanzaron botellas de vidrio contra el cerramiento que se colocó debajo del puente. Aunque los gestores del diálogo trataron de intervenir, los manifestantes terminaron causando problemas de orden público.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Defensoría, antes de la intervención se realizaron 15 jornadas de socialización con conjuntos residenciales y empresas de Madelena y Villa del Río, 7 jornadas de socialización con actores estratégicos e instituciones cercanas, 118 encuestas aplicadas y 4 reuniones con voceros.