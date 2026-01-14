No paran las quejas de los usuarios de las EPS en Boyacá por la falta de entrega de medicamentos

Este era el panorama que se presentaba a las 8:00 p.m., del 13 de enero de 2026 en el dispensario de Colsubsidio, en el Centro Comercial Centro Norte de Tunja, Boyacá.

Tunja

Afiliados a la EPS Sanitas tuvieron que esperar hasta 12 horas para ser atendidos en el dispensario de Colsubsidio, ubicado en el Centro Comercial Centro Norte de Tunja.

Los usuarios aseguran que la entidad no cuenta con el personal necesario para atender a tantas personas.

“Desde las 2:00 de la tarde estuve pidiendo turno en Colsubsidio de Centro Norte y llegaron las 8:00 de la noche y nada que nos entregaban los medicamentos. A esa hora había como 60 o 70 personas, muchos de ellos adultos mayores, pero el problema es que se demoran muchísimo en la entrega ya que apenas están atendiendo 3 personas en los cinco módulos que hay”, aseguró Luz Marina.

Vale la pena señalar que desde el pasado 2 de enero de 2026 los miles de usuarios de EPS Sanitas pasaron de recibir sus medicamentos con la dispensadora Cohan a Colsubsido.

“Nos enviaron al correo el comunicado que a partir del 1 de enero teníamos que reclamar los medicamentos en con Colsubsidio. Y ahí decían que ellos se habían comprometido a aumentar el personal, a mejorar las instalaciones y no sé qué más cosas, pero la verdad eso no se ve”, señaló Luz Marina Rueda.

Por su parte, Dulfay López indicó que estuvieron más de 9 horas esperando que les entregaran sus medicamentos.

“Gastamos más o menos de nueve a diez horas para que nos atendieran, pero había mucha gente esperando afuera de Colsubsidio para recibir un turno y ser atendidos. No es justo que haya personas de la tercera edad que tengan que esperar tanto para que les entreguen sus medicamentos”, indicó López.

Los usuarios señalan que durante todo el día de este martes 13 de enero de 2026 llegaron a Colsubsidio alrededor de 500 personas a reclamar sus medicamentos y le piden a los directivos del dispensario que se aumente el personal para evitar que estos inconvenientes se sigan presentando.