Cierran dispensarios de Colsubsidio en Neiva por graves anomalías operativas

Neiva

La Secretaría de Salud del Huila, en articulación con el Ministerio de Salud, ordenó el cierre de los dispensarios de Colsubsidio en Neiva tras evidenciar múltiples irregularidades en su operación. Las anomalías habían sido denunciadas desde hace meses por diversas instituciones y organizaciones. Según las autoridades, la situación del dispensario representaba un riesgo para la adecuada prestación del servicio. Esta decisión profundiza la ya compleja crisis del sistema de salud en el departamento.

De acuerdo con la Personería, la medida podría afectar a por lo menos 200.000 usuarios de la Nueva EPS, quienes reciben sus medicamentos a través de este operador. La cifra surge de la sumatoria de pacientes atendidos por la IPS Bello horizonte y la ESE Carmen Emilia Ospina. Aunque no se tiene un dato exacto, se advierte que el impacto será masivo y de inmediato. La preocupación aumenta ante la ausencia de un canal alterno para el suministro de fármacos.

El personero de Neiva, Jerson Bastidas, afirmo que “esta situación refleja la profunda crisis que vive actualmente el sistema de salud en el país. Aseguró que existe un enfrentamiento entre las decisiones del Gobierno Nacional y los intereses de los operadores privados. Esta tensión podría provocar escenarios de riesgo para usuarios y trabajadores de la salud, quienes no son responsables del colapso institucional. Las autoridades piden calma a la ciudadanía para evitar episodios de violencia en los puntos de atención”.

La Secretaría de Salud informó que la Nueva EPS deberá activar un plan de contingencia urgente para garantizar la continuidad del servicio. Esto implica contratar un nuevo dispensario que cumpla los requisitos legales y técnicos que Colsubsidio no estaba satisfaciendo. Sin embargo, el proceso no podrá resolverse de un día para otro debido a los trámites administrativos. La entidad deberá explicar a la ciudadanía cómo asegurará la entrega diaria de cientos de fórmulas médicas.