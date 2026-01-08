Fomag anuncia nuevo encargado para la dispensación de medicamentos en Antioquia

Medellín, Antioquia

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció que, a partir de este 8 de enero de 2026, la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN) asumió la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los docentes y sus familias afiliados en Antioquia, con el objetivo de mejorar la oportunidad y cobertura en la entrega de tratamientos.

La decisión hace parte del plan de fortalecimiento de la red farmacéutica del Fondo y responde a las quejas de los usuarios frente al anterior gestor del servicio, especialmente por retrasos y dificultades en la entrega de medicamentos.

Motivos del cambio en la dispensación

El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, explicó que el ajuste busca mejorar la calidad, cobertura y oportunidad en la atención a los afiliados. La medida se adoptó tras el seguimiento realizado por la Superintendencia Nacional de Salud, que evidenció un alto número de reclamaciones asociadas a la dispensación de medicamentos.

Durante diciembre se registraron 2.445 reclamaciones en salud a nivel nacional, de las cuales 1.469 correspondieron a Antioquia, equivalente al 60 % del total. Del total de quejas en el departamento, 52 % estuvo relacionado con problemas en la entrega de medicamentos.

Red de atención y cobertura en el departamento

COHAN operará con una red de servicios farmacéuticos propios y en convenio con hospitales en los 125 municipios de Antioquia. Los puntos de atención funcionarán de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

Adicionalmente, se implementará un sistema de turnos presenciales y virtuales para reducir los tiempos de espera. En los casos en que se presenten pendientes por falta de disponibilidad, COHAN gestionará la entrega posterior de los medicamentos para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Actualmente, el Fomag atiende a 97.044 afiliados en Antioquia, quienes se beneficiarán del nuevo esquema de dispensación anunciado por la entidad.