Afiliados de la Nueva EPS protestan en Fontibón: “No hay acceso a medicamentos”

SALUD

En la mañana de este 13 de marzo más de 100 personas se concentraron en una IPS del sector de Fontibón, en Bogotá, para denunciar la falta de entrega de medicamentos por parte de Nueva EPS, una situación que, según los usuarios, viene desde octubre y noviembre de 2025.

Caracol Radio habló con Derly, una de las afectadas, quien asegura que la EPS se comprometió a enviar una funcionaria para radicar las fórmulas médicas, pero esta nunca llegó.

La situación ha generado momentos de angustia entre los asistentes, en su mayoría adultos mayores.

“Formulan, pero no entregan los medicamentos. La gente está sin tratamiento desde hace meses, y se están muriendo”, aseguró la denunciante.

Los usuarios explican que la IPS sí está prestando el servicio médico, pero que la entrega de medicamentos depende exclusivamente de Nueva EPS, que no ha informado dónde reclamarlos ni ha dado soluciones claras.

Además, denuncian que clínicas y hospitales no están recibiendo pacientes afiliados a esta EPS por falta de pagos.

Uno de los casos más críticos es el de una mujer de 97 años con EPOC, quien no recibe inhaladores ni medicamentos esenciales desde octubre, pese a que existe incluso una acción de tutela a su favor, señalan los afectados.

Los afiliados aseguran sentirse atrapados en el sistema, ya que no han podido trasladarse a otra EPS porque sus solicitudes son rechazadas mientras figuren como usuarios de Nueva EPS.

Los manifestantes exigen la presencia inmediata de la EPS, respuestas claras y la entrega urgente de los medicamentos, pues advierten que la situación es insostenible y pone en riesgo la vida de los pacientes.

Aseguran que si bien se habilitó un link para que los pacientes registren sus fórmulas, a los adultos mayores se les dificulta el proceso.