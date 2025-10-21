En Bogotá pacientes denuncian demora de más de 10 horas para reclamar medicamentos en Famisanar

Pacientes denuncian demora de más de 10 horas para reclamar medicamentos en Famisanar. Foto de referencia.

Varios usuarios de la EPS Famisanar denuncian compleja situación en los puntos de dispensación de medicamentos por extensas filas y demora en la entrega de estos en una de sus sedes ubicada en el centro comercial Acuarela, al norte de Bogotá.

Los pacientes aseguran que el servicio es “caótico y poco adecuado”, y que muchos deben esperar entre 10 y 12 horas para poder reclamar sus fórmulas médicas.

Un usuario relató que llegó al punto de atención a las 6:30 a.m. y solo recibió su medicamento hacia las 6:15 p.m., tras una jornada de espera bajo condiciones difíciles.

“Había adultos mayores y personas con discapacidades haciendo fila en un espacio cerrado, sin ventilación, y el personal fue grosero. A las cuatro de la tarde varias cajeras se fueron y solo quedaron cuatro atendiendo”, denunció.

Además, también señaló fallas en el sistema de turnos, que, según indican, deja de entregar fichas hacia la una de la tarde.

“El servicio es pésimo. No hay nadie, no hay a quien presentarle una queja. Inclusive en la entrada dice que la entrega de turnos es de 6:30 a.m. a 5:30 p.m., lo cual es falso porque los turnos los entregan prácticamente hasta la una de la tarde”, afirmó.

¿Qué dice Famisanar?

Caracol Radio se comunicó con la EPS Famisanar, explicaron que esto se debe al cambio de operador encargado de la entrega de medicamentos y señalaron que en efecto esta transición representa un represamiento de afiliados en los puntos de dispensación.

Sin embargo, los usuarios piden a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir para revisar las condiciones de atención y exigir a Famisanar mejoras urgentes en el servicio, especialmente para los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que dependen de estos medicamentos.

