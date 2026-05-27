Investigan doble homicidio en Pereira: víctimas estarían vinculadas a redes de microtráfico

Pereira

Este caso se registró en el sector de la invasión El Regalo, en Pedregales, donde dos hombres fueron asesinados en hechos que serían producto de disputas relacionadas con el tráfico local de estupefacientes.

Las víctimas eran conocidas con los alias de ‘Barbas’ y ‘Hermano’, que, según información preliminar recopilada por los investigadores, tendrían presuntos vínculos con la estructura delincuencial Cordillera.

De acuerdo con las autoridades, ambos hombres estarían relacionados con actividades de distribución de estupefacientes en sectores de los Campestres en Dosquebradas.

La coronel Laura Cruz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó que alias ‘Barbas’ registraba antecedentes judiciales además de varias capturas durante el año pasado.

“Estas dos personas, al parecer, serían integrantes de Cordillera, alias ‘Barbas’ presenta anotaciones por lesiones culposas, hurto y tiene un reporte de siete capturas durante el año 2025. La primera hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes”, explicó la oficial.

Le interesa: Asesinan a taxista que había recogido una carrera en la Terminal de Transportes de Pereira

Unidades de la Policía Judicial y organismos de investigación continúan adelantando inspecciones, recolección de pruebas y entrevistas para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer la responsabilidad de los autores del ataque.

Las autoridades reiteraron que mantienen operativos y acciones de inteligencia orientadas a combatir las estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas y los hechos violentos derivados de estas disputas en Pereira.