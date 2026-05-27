Hasta el 31 de mayo se podrá pagar el predial de Pereira con descuento del 15 %.

La Alcaldía de Pereira anunció que sigue disponible la factura del Impuesto Predial Unificado correspondiente al año 2026, la cual puede ser consultada y pagada a través del portal tributario del municipio.

Como incentivo para los contribuyentes, la administración municipal estableció un descuento del 15 % para quienes realicen el pago total antes del 31 de mayo, una medida que busca promover la cultura de cumplimiento y facilitar el recaudo oportuno.

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El secretario de hacienda, Jorge Alexis Mejía, destacó que estos recursos son fundamentales para la ejecución de obras y programas incluidos en el plan de desarrollo, por lo que invitó a los propietarios de predios a aprovechar el beneficio y cumplir con esta obligación.

“Hemos dispuesto de un beneficio del 15% sobre el valor de la factura para los contribuyentes que se encuentran a paz y salvo con el municipio”, afirmó el secretario de hacienda, Jorge Alexis Mejía

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Las autoridades reiteraron que el pago puede realizarse a través de diferentes canales, incluyendo el portal web oficial, el Centro de Servicio Oportuno y las entidades bancarias autorizadas, con el fin de facilitar el proceso a los ciudadanos.