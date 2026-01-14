Pereira

Risaralda es el primer departamento del país en poner en marcha el PAE en 2026

La medida beneficia desde el primer día de clases a 5.444 estudiantes de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico.

Foto: Gobernación de Risaralda

Foto: Gobernación de Risaralda / Daimler Naranjo

Pereira

La implementación anticipada del PAE se da por el inicio anticipado del calendario escolar en comunidades indígenas y ya se empezaron a entregar más de cinco mil raciones alimentarias al occidente del departamento en seis instituciones educativas indígenas, cuatro en Pueblo Rico y dos ubicadas en Mistrató.

Este avance hace parte de una estrategia departamental que posiciona a Risaralda como referente nacional en la implementación oportuna del PAE, así lo confirmó el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa.

Somos el primer departamento en entregar casi 5.000 raciones en instituciones educativas en zona indígena y vamos a hacer cumplimiento de lo pactado. Más de 33.000 raciones todos los días”, afirmó el mandatario departamental.

Actualmente, el programa alcanza una cobertura del 80 % de la matrícula oficial, lo que permite garantizar el servicio durante el 100 % del calendario escolar en los 12 municipios no certificados del departamento.

Finalmente, desde la Gobernación de Risaralda ratifican su apuesta por una educación incluyente, con enfoque diferencial y orientada al bienestar integral de la niñez y adolescencia, consolidando al departamento como un modelo de cumplimiento y gestión educativa a nivel nacional.

