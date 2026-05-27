Comunidad Embera Chamí mantiene minga en el centro de Pereira en protesta por tierras y reparación

Pereira

Un grupo de integrantes de la comunidad indígena Embera Chamí protagoniza un plantón en pleno centro de Pereira, generando afectaciones en la movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

La manifestación se viene desarrollando en la calle 19 con carrera 10, cerca al Palacio Nacional donde queda ubicada una de las sedes de la Unidad de Víctimas, donde miembros del resguardo Kurmadó exigen respuestas y cumplimientos del Gobierno Nacional frente a problemáticas relacionadas con acceso a tierras, reparación integral a víctimas del conflicto y garantías sociales para sus comunidades.

De acuerdo con los voceros indígenas, cerca de 50 personas, entre adultos y menores, participan en la jornada de protesta, entre ellas víctimas de desplazamiento forzado que aseguran llevar más de dos décadas esperando soluciones definitivas por parte de entidades nacionales.

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Jesús Nacavera, líder mayor de la comunidad indígena Embera Chamí del resguardo Kurmadó, manifestó que la comunidad reclama acciones concretas de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas, señalando que hasta ahora solo han recibido compromisos sin resultados efectivos.

“Hoy queremos que los ministerios y la Agencia de Tierras instalen esa mesa para poder llevar a cabo a un feliz término. Hay una oferta que le presentamos hace varios años que ya está a punto de levantar el tema de avalúo para poder entrar a negociar. Pero eso que no quede en papel, porque eso nos dijeron en el año 2023, 2024, 2025 y estamos en 2026 y está cerrando este gobierno y nada”, afirmó el líder indígena.

Los manifestantes advirtieron que el bloqueo permanecerá de manera indefinida hasta que el Gobierno Nacional instale una mesa de diálogo con respuestas claras frente a sus peticiones. Además, indicaron que no descartan trasladar la protesta hasta Bogotá en caso de no obtener avances en las próximas horas.

“Muchos indígenas van a Bogotá y de allá traen cosas, entonces por Derecho a la Igualdad queremos mostrar esto de manera pacífica acá en Pereira y si no también habrá la obligación de la comunidad irnos a Bogotá para que nos atienden, porque se sabe que en Bogotá le atienden de manera rápida y acá ha sido muy difícil”, agregó Nacavera.

Confirmaron las autoridades de Pereira y Risaralda que se están adelantando mesas de diálogo y buscando apoyo del Gobierno Nacional para que reciba a una comisión de este resguardo y buscar soluciones reales que permitan levantar la minga.

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Mientras tanto, se realiza monitoreo permanente de la situación para evitar alteraciones del orden público y atender las afectaciones en la movilidad que se presentan en el centro de la capital risaraldense.