Los 14 municipios de Risaralda están en alerta debido a las intensas lluvias

Pereira

Según el último boletín del Ideam, las principales alertas se centran en el área metropolitana, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, al igual que la zona occidental, particularmente en Pueblo Rico y Mistrató, donde se han presentado derrumbes.

Uno de los puntos más afectados es la vía Panamericana, corredor estratégico que comunica a Risaralda con el Chocó, donde algunos deslizamientos de tierra han provocado cierres parciales, afectando la movilidad y el transporte en esta importante carretera nacional.

Diana Carolina Ramírez, coordinadora de Gestión del Riesgo para Risaralda, confirma cuáles son las alertas para el territorio y por qué se están registrando fuertes precipitaciones iniciando el año.

“Hay alerta roja para los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico; alerta naranja para Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Virginia, Marsella, Mistrató y Quinchía; y alerta amarilla para Apía, Balboa, La Celia y Santuario. El señor gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, ha estado muy pendiente de los sucesos registrados y de las soluciones que estamos brindando de manera articulada con las alcaldías municipales”, afirmó Ramírez.

Las autoridades señalaron que todos los organismos de socorro se encuentran en alistamiento permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse, mientras se mantiene el monitoreo constante de ríos, laderas y vías.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las fuertes precipitaciones podrían continuar durante enero y extenderse hasta febrero, por lo que se reiteró el llamado a la comunidad a extremar precauciones y atender las recomendaciones oficiales.

