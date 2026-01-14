¿Cuándo será el próximo puente festivo en Colombia tras la fiesta de los Reyes Magos 2026?

Colombia tuvo su primer puente festivo en 2026 con la celebración de los Reyes Magos en enero Foto: Getty Images

Desde la sanción de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), se establecieron unos días festivos en Colombia a lo largo de cada año con el fin de que las personas tengan la oportunidad de descansar y de compartir más tiempo con su familia, además de potenciar el turismo con la llegada de viajeros a diferentes destinos a nivel nacional.

Para este 2026, el calendario en Colombia dejó un total de 18 días feriados. Entre ellos, hay 11 que se celebrarán los lunes, lo que da paso a los denominados puentes festivos al estar unidos a un fin de semana.

Justamente, el primero de ellos tuvo lugar en enero con la celebración de los Reyes Magos. Mientras que el primer día festivo del 2026 fue el 1 de enero por cuenta del Año Nuevo. Sin embargo, la próxima jornada de este tipo sucederá hasta el mes de marzo, dado que en febrero no existe ningún feriado.

¿Cuándo será el puente festivo de marzo?

Los colombianos volverán a disfrutar un puente festivo hasta el próximo lunes 23 de marzo con la celebración de San José, una fecha que también sirve para conmemorar el Día del Hombre, el cual tiene lugar cuatro días antes.

Esta fecha no solamente busca exaltar la figura de San José como padre de Jesús de Nazaret, sino también la del hombre y la de los padres de familia como proveedores y protectores en su hogar. Si bien esta celebración comenzó en varios países desde el siglo X, fue instituida por el papa Pío V en 1479 para que se difundiera a nivel mundial.

Esta fecha también supone la celebración del próximo puente festivo en Colombia para el año 2026, ya que esta tiene lugar un día después del cuarto fin de semana de marzo, es decir, un lunes.

¿Cuándo se celebrarán los próximos puentes festivos en Colombia?

La fiesta de San José supone el segundo puente festivo en Colombia para este 2026, tras la celebración de los Reyes Magos. Los demás quedan distribuidos de la siguiente manera:

18 de mayo (Ascensión de Jesús)

(Ascensión de Jesús) 8 de junio (Corpus Christi)

(Corpus Christi) 15 de junio (Sagrado Corazón de Jesús)

(Sagrado Corazón de Jesús) 29 de junio (San Pedro y San Pablo)

(San Pedro y San Pablo) 20 de julio (Fiesta de la Independencia)

(Fiesta de la Independencia) 17 de agosto (Asunción de la Virgen)

(Asunción de la Virgen) 12 de octubre (Día de la Raza)

(Día de la Raza) 2 de noviembre (Celebración de Todos los Santos)

(Celebración de Todos los Santos) 16 de noviembre (Independencia de Cartagena)

¿Cuáles son los otros días festivos que tendrá Colombia en 2026?

La Ley Emiliani especifica clasifica los días festivos en celebraciones de orden religioso y otras de tipo político; por lo tanto, hay algunas que siempre tendrán lugar en una fecha determinada, ya sea por su importancia histórica o por el significado de lo que se está conmemorando.

Ahora bien, los otros feriados que se celebrarán en Colombia durante el 2026 son los siguientes: