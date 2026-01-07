Esta es la semana laboral más corta de 2026: solo se trabajan 3 días ¿Cuándo cae?
El nuevo año 2026, trae buenas noticia para los trabajadores, pues habrá una semana en la que solo se trabajarán 3 días. Conozca aquí cuál es y el motivo de estos festivos:
Colombia es conocido por ser uno de los países con más celebraciones, ya sean religiosas o conmemorativas. Por esta razón, se realizan varios festivos con el fin de que las personas tengan la oportunidad de celebrar estas fechas.
Para este 2026, el calendario tiene cuenta con una semana en la que solo se trabajan 3 días, esto se debe a los festivos que hay durante este periodo; por esta razón, es importante que conozca cuáles son los feriados para este año y así podrá gestionar y facilitar las actividades que desee realizar.
Le puede interesar: Festivos en Colombia 2026: Calendario completo TODOS los feriados del año ¿Cuándo es Semana Santa?
Cuál es la semana laboral más corta del 2026
La semana laboral más corta para este 2026 es en Semana Santa, en la que se hace conmemoración a la muerte y resurrección de Jesucristo.
La semana será conmemorada desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, siendo la primera semana del mes de abril. En este orden de ideas, solo habrán 3 días hábiles, los cuales son el lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de abril; pues el jueves y viernes son días festivos.
Otras noticias:¿Por qué siempre caen en lunes?: La ley detrás de los festivos en Colombia
Cuántos festivos tiene Colombia en 2026
Para este nuevo año, Colombia contará con 18 días festivos oficiales. La mayoría de estos feriados religiosos se trasladan al día lunes y no el día que cae la celebración; regido bajo la Ley Emiliani que está vigente desde 1984.
Esto permite facilitar la planificación de puentes festivos, siendo uno de los atractivos turísticos más importantes del país.
¿Cuáles son los días festivos en el año 2026?
Festivos de enero 2026 en Colombia
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 12 de enero (lunes): Día de los Reyes Magos (trasladado del 6 de enero)
Festivos de marzo 2026 en Colombia
- 23 de marzo (lunes): Día de San José (trasladado del 19 de marzo)
- 29 de marzo (domingo): Domingo de Ramos (Inicio de Semana Santa)
Semana Santa 2026: Fechas completas
De acuerdo con el calendario de festivos, la semana Santa 2026 se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.
- Domingo de Ramos: 29 de marzo
- Jueves Santo: 2 de abril
- Viernes Santo: 3 de abril
- Domingo de Resurrección: 5 de abril
Festivos de abril 2026 Colombia
- 5 de abril (domingo): Domingo de Resurrección
- 13 de abril (lunes): Día de la Ascensión (trasladado desde el 9 de abril)
Festivos de mayo 2026 Colombia
- 4 de mayo (lunes): Corpus Christi (trasladado desde el 30 de abril)
- 11 de mayo (lunes): Sagrado Corazón de Jesús (trasladado desde el 4 de mayo)
Festivos de junio y julio 2026
- 16 de junio (martes): Día del Sagrado Corazón de María (no festivo nacional)
- 22 de junio (lunes): Día de San Pedro y San Pablo (trasladado del 29 de junio)
- 20 de julio (lunes): Día de la Independencia de Colombia
- 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá
Festivos de agosto, octubre y noviembre 2026
- 17 de agosto (lunes): La Asunción de la Virgen (trasladado del 15 de agosto)
- 12 de octubre (lunes): Día de la Raza (Diversidad Étnica y Cultural)
- 2 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos (trasladado del 1 de noviembre)
- 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena (trasladado del 11 de noviembre)
- Festivos de diciembre 2026 en Colombia
- 8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (viernes): Navidad