Esta es la semana laboral más corta de 2026: solo se trabajan 3 días ¿Cuándo cae?

Colombia es conocido por ser uno de los países con más celebraciones, ya sean religiosas o conmemorativas. Por esta razón, se realizan varios festivos con el fin de que las personas tengan la oportunidad de celebrar estas fechas.

Para este 2026, el calendario tiene cuenta con una semana en la que solo se trabajan 3 días, esto se debe a los festivos que hay durante este periodo; por esta razón, es importante que conozca cuáles son los feriados para este año y así podrá gestionar y facilitar las actividades que desee realizar.

Cuál es la semana laboral más corta del 2026

La semana laboral más corta para este 2026 es en Semana Santa, en la que se hace conmemoración a la muerte y resurrección de Jesucristo.

La semana será conmemorada desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, siendo la primera semana del mes de abril. En este orden de ideas, solo habrán 3 días hábiles, los cuales son el lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de abril; pues el jueves y viernes son días festivos.

Cuántos festivos tiene Colombia en 2026

Para este nuevo año, Colombia contará con 18 días festivos oficiales. La mayoría de estos feriados religiosos se trasladan al día lunes y no el día que cae la celebración; regido bajo la Ley Emiliani que está vigente desde 1984.

Esto permite facilitar la planificación de puentes festivos, siendo uno de los atractivos turísticos más importantes del país.

¿Cuáles son los días festivos en el año 2026?

Festivos de enero 2026 en Colombia

1 de enero (jueves): Año Nuevo

12 de enero (lunes): Día de los Reyes Magos (trasladado del 6 de enero)

Festivos de marzo 2026 en Colombia

23 de marzo (lunes): Día de San José (trasladado del 19 de marzo)

29 de marzo (domingo): Domingo de Ramos (Inicio de Semana Santa)

Semana Santa 2026: Fechas completas

De acuerdo con el calendario de festivos, la semana Santa 2026 se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

Festivos de abril 2026 Colombia

5 de abril (domingo): Domingo de Resurrección

13 de abril (lunes): Día de la Ascensión (trasladado desde el 9 de abril)

Festivos de mayo 2026 Colombia

4 de mayo (lunes): Corpus Christi (trasladado desde el 30 de abril)

11 de mayo (lunes): Sagrado Corazón de Jesús (trasladado desde el 4 de mayo)

Festivos de junio y julio 2026

16 de junio (martes) : Día del Sagrado Corazón de María (no festivo nacional)

22 de junio (lunes): Día de San Pedro y San Pablo (trasladado del 29 de junio)

20 de julio (lunes): Día de la Independencia de Colombia

Día de la Independencia de Colombia 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá

Festivos de agosto, octubre y noviembre 2026