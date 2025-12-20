Día de la Familia se acabará en 2026, ¿por qué? Razones y cambios de la Ley 2101 // Caracol Radio

El panorama laboral en Colombia se prepara para una de sus transformaciones más significativas en décadas, esto en consecuencia de la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral, la cual pasará a 42 horas semanales en 2026, no obstante, un beneficio muy apreciado por los empleados está cerca de su fin, el Día de la Familia.

Esta jornada, que permitía a los trabajadores contar con hasta dos días al año para disfrutar de actividades recreativas y culturales con su núcleo familiar, tiene los días contados, literalmente. Según lo establecido en la normativa vigente, este espacio de integración desaparecerá de forma definitiva en los próximos meses.

¿Por qué se acaba el Día de la Familia? La razón detrás de la Ley 2101

La desaparición de este beneficio no es una decisión arbitraria, sino una consecuencia directa de la Ley 2101 de 2021, aprobada con el objetivo de reducir la carga horaria semanal de los trabajadores en Colombia. De acuerdo a la ley, al trabajar menos horas a la semana, el empleado ya cuenta con más tiempo libre para dedicar a su vida personal y familiar, eliminando la necesidad de las jornadas especiales, sin embargo, esto no conlleva con la eliminación total de los compensatorios.

Específicamente, el Artículo 6 de la Ley 2101 exonera a los empleadores de aplicar el beneficio del Día de la Familia (regulado anteriormente por la Ley 1857 de 2017) una vez se complete la transición a la nueva jornada, esto sucederá definitivamente a mediados del año 2026.

Fechas clave: ¿Cuándo desaparece oficialmente el beneficio?

La eliminación del Día de la Familia está estrechamente ligada al cronograma de reducción de horas:

• 15 de julio de 2025: La jornada laboral se redujo a un total de 44 horas semanales. Durante este año, el beneficio del Día de la Familia se mantuvo vigente y los empleadores deben otorgar los dos días correspondientes (uno por semestre).

• 16 de julio de 2026: Es la fecha límite. En este punto, la jornada laboral llegará a las 42 horas semanales, y con ello, el Día de la Familia quedará oficialmente eliminado como obligación legal.

Es importante notar que si una empresa decidió realizar la reducción automática a 42 horas antes de la fecha límite, ya no se encuentra obligada a otorgar estos días a sus colaboradores.

El nuevo beneficio: Un día de descanso por usar bicicleta

Aunque de manera oficial el Día de la Familia dice adiós, las normas nacionales le abren las puertas a una nueva fecha para los trabajadores, en esta ocasión enfocada en la sostenibilidad; pues al igual que el extinto Día de la Familia, los empleados podrán acceder a un día de descanso remunerado cada seis meses.

Para obtener este beneficio, el trabajador debe certificar el uso de la bicicleta como medio de transporte para sus desplazamientos hacia y desde el sitio de trabajo. A diferencia del Día de la Familia, esta es una posibilidad que no estará al alcance de todos, pues depende estrictamente del cumplimiento de este requisito de movilidad.

¿Qué pasa si mi empresa no me dio el Día de la Familia en 2025?

Mientras llega el 2026, la ley sigue protegiendo este espacio. Los empleadores deben gestionar la jornada a través de las cajas de compensación o permitir el tiempo de descanso sin afectar el salario ni exigir reposición de horas.

En caso de que una empresa no haya otorgado el respectivo día compensatorio, el trabajador cuenta con la posibilidad de exigirlo, en la medida de lo posible, antes del 31 de diciembre del presente año.

Por otro lado, si la empresa se negó a brindar este derecho durante el 2025, el trabajador puede interponer una queja ante el Ministerio del Trabajo, lo cual podría derivar en multas y sanciones para el empleador. Los expertos sugieren acordar estos espacios con antelación para asegurar el disfrute del núcleo familiar antes de que la ley cambie definitivamente.