Este será el mes con más festivos en Colombia en 2026: Serán 3 puentes, ¿Cuándo se celebran?

Desde 1984, la Ley Emiliani, se ha convertido en garante de los anhelados puentes (lunes) festivos, que le brindan a los trabajadores la oportunidad de tener más días para descansar, viajar o compartir con la familia.

Bajo dicha norma, las festividades nacionales, cuando no caen en un día lunes, se trasladan al mismo de la semana siguiente, dando lugar a los “puentes“. Aunque la ley en un comienzo menciona algunas fechas específicas para ser trasladas, la medida cobija cada nueva fiesta nacional establecida por el Congreso.

¿Cuántos festivos habrá en 2026?

En 2026 los colombianos tendrán la oportunidad de disfrutar de 18 días feriados (uno más que en 2025) que estarán distribuidos entre 10 meses del año, puesto que febrero y septiembre, no suelen tener ningún puente festivo.

En el calendario habitual de festivos en Colombia habrá un par de cambios en 2026 que modifican en cierta medida los planes a lo largo del año, comenzando con el tradicional Día de los Reyes Magos, que pasará al lunes 12 de enero, al caer un martes.

Así las cosas, los feriados se distribuirán de la siguiente manera:

Enero

1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 12 de enero: Día de los Reyes Magos (puente festivo 10 al 12 de enero)

Marzo

23 de marzo: Día de San José (puente festivo del 21 al 23 de marzo)

Abril

2 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo

Mayo

Primero de Mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente festivo del 16 al 18 de mayo)

Junio

8 de junio: Corpus Christi (puente festivo del 6 al 8 de junio)

Corpus Christi (puente festivo del 6 al 8 de junio) 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (puente festivo del 13 al 15 de junio)

Sagrado Corazón de Jesús (puente festivo del 13 al 15 de junio) 29 de junio: San Pedro y San Pablo (puente festivo del 27 al 29 de junio)

Julio

20 de julio: Día de la Independencia (puente festivo del 18 al 20 de julio)

Agosto

7 de agosto: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá 17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente festivo del 15 al 17 de agosto)

Octubre

12 de octubre: Día de la Raza (puente festivo del 10 al 12 de octubre)

Noviembre

2 de noviembre: Día de Todos los Santos (puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre)

Día de Todos los Santos (puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre) 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente festivo del 14 al 16 de noviembre)

Diciembre

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Navidad

¿Cuál será el mes con más festivos en 2026?

De esta manera, se puede inferir que el mes que contará con más festivos en 2026 será junio, con un total de tres puentes festivos, casi uno por semana para el disfrute de los colombianos, gracias a las festividades religiosas de Corpus Christi (8 de junio), Sagrado Corazón de Jesús (15 de junio) y San Pedro y San Pablo (29 de junio).

Aunque muchas personas consideran que Semana Santa en abril es de las épocas del año con más días festivos, la realidad es que junio lo supera en cuanto a puentes, dado que los feriados se presentan en días consecutivos y solo el Jueves y Viernes Santo son considerados días no laborales para la mayoría de las personas.