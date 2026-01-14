Bolivia restablecerá relaciones diplomáticas con Chile tras 48 años de distanciamiento

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció que viajará a Chile para suscribir acuerdos que busquen restablecer las relaciones diplomáticas después de 48 años de distanciamiento entre ambos países.

En un contacto con medios locales, el canciller boliviano dijo que su viaje al vecino país está programado para este miércoles y que se atenderá una agenda programada con autoridades de Chile.

“Mañana me estoy trasladando al vecino país de Chile para poder suscribir acuerdos que hemos venido trabajando para darle materialidad al anuncio que el presidente hizo de retomar las relaciones diplomáticas con el hermano país”, afirmó Aramayo.

Se trata del primer viaje a Chile de una autoridad boliviana del Gobierno de Rodrigo Paz, después de algunos acercamientos que hubo en los últimos dos meses con el Gobierno del Gabriel Boric.

Boric llegó a Bolivia el pasado 8 de noviembre para participar como invitado especial en la investidura de Paz y tras el acto se reunió unos minutos con el gobernante boliviano en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

Giro en la relación

El gesto marcó un giro en una relación marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas y tensiones por la demanda marítima boliviana.

El gobernante chileno destacó ese día “la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia”.

El Ejecutivo chileno enfatizó además que hacía 19 años que un jefe de Estado chileno no asistía a una toma de posesión en Bolivia. La última había sido en 2006 cuando Ricardo Lagos acompañó la primera investidura de Evo Morales (2006-2019).

Por su parte, el mandatario boliviano dijo hace poco que “tiene que cambiar la relación” con Chile, sin dejar de lado la lucha del país andino por el acceso soberano al mar.

En diciembre pasado, Paz felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su “gran triunfo” en la segunda vuelta presidencial en Chile y lo consideró una “oportunidad histórica” para construir una relación de “respeto, amistad y cooperación” entre ambos países.

La relación bilateral entre ambos países alcanzó uno de sus momentos más tensos en 2013, cuando Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia para solicitar acceso soberano al océano Pacífico. En 2018, ese reclamo fue rechazado, un hecho que aún influye en la interacción entre ambas naciones.