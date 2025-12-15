Chile protesta por “dichos inaceptables” de Petro sobre presidente Kast por instrucción de Boric

Bogotá D. C.

Por instrucción del mandatario saliente Gabriel Boric, Chile envía nota de protesta al embajador de Colombia, Sebastián Guanumen, por lo que calificó como dichos “inaceptables” del presidente Gustavo Petro al respecto de la elección del ultraderechista José Antonio Kast como mandatario del país austral a partir del 11 de marzo de 2026.

Así lo confirmó el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, durante la vocería del gobierno de Gabriel Boric tras la reunión que sostuvo el líder de izquierda con Kast en el Palacio de la Moneda.

El canciller chileno Alberto van Klaveren confirmó que ya fue entregada la nota de protesta al embajador Guanumen “para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, explicó.

“El pueblo de Chile decide y tenemos que respetar el resultado”

Al ser consultado por los mensajes de Petro a través de su cuenta de X, entre ellos: “jamás le daría la mano a un nazi”, “volvieron a matar al presidente”, “el fascismo avanza” y “vienen los tiempos de la muerte”, Elizalde dio una respuesta contundente.

“En Chile tenemos una democracia que se basa, en primer lugar, en una institucionalidad fuerte y en segundo lugar, en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Yo diría que tenemos un patrimonio que entre todos tenemos que preservar”, señaló inicialmente.

El ministro detalló que tradicionalmente en los comicios de Chile: el derrotado felicita al ganador y el traspaso de mando se realiza con el mayor nivel de exigencia. En ese sentido acotó que “todos nos debemos a un compromiso con Chile, independientemente de nuestras visiones ideológicas, las visiones programáticas y las propuestas que se hayan planteado en el marco de las campañas”.

A raíz de lo anterior, Chile protesta por los dichos de Petro, tal como confirmó Elizalde: “se tomó una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado”.

“La cancillería, no sé si ya lo habrá hecho, sino será durante las próximas horas, pero ya hay una decisión tomada al respecto”, sentenció Elizalde.

#MUNDO | Chile enviará nota de protesta al presidente Gustavo Petro ( @petrogustavo) por sus "dichos inaceptables" tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones del país austral. Entre otras cosas, Petro dijo: "jamás le daré la mano a un nazi".



Al respecto, el ministro… pic.twitter.com/bLAD1eu5LB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 15, 2025

Segunda nota de protesta de Chile a Petro

Es la segunda ocasión