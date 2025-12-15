Duque y expresidentes de derecha de Hispanoamérica celebran triunfo de Kast en Chile

En la foto: Sebastián Piñera, presidente de Chile; Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela; Iván Duque, presidente de Colombia. Foto: Getty Images( Thot )

El expresidente colombiano Iván Duque, junto a otros exmandatarios de América Latina y España, felicitaron al abogado ultraconservador, José Antonio Kast, por su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales en Chile.

A través de una carta publicada por el grupo Libertad y Democracia, firmada por Duque, el expresidente chileno Eduardo Frei, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox, el español Mariano Rajoy, entre otros, celebraron el “triunfo democrático” de Kast en el país austral.

“Este resultado expresa la voluntad soberana del pueblo chileno y reafirma la solidez de sus instituciones republicanas, así como el compromiso cívico con la libertad, el Estado de Derecho y la vigencia plena de la democracia”, aseguraron en el comunicado.

Afirman que Kast “sabrá encabezar un gobierno de unidad” regido por el “interés superior de Chile”, contribuyendo a la estabilidad de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y el progreso.

Kast y el saliente Gabriel Boric tendrán una reunión en el Palacio de la Moneda este lunes, 15 de diciembre, según dijeron durante la llamada que sostuvieron tras conocerse los resultados electorales el domingo.

Por su parte, el grupo Libertad y Democracia reiteró su disposición para trabajar por “la defensa de la democracia, la libertad y los valores republicanos en Chile y en toda América Latina”.

María Corina Machado felicita a Kast

A su vez, la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó un mensaje en su cuenta de X a primera hora del lunes sumándose a las congratulaciones a José Antonio Kast.

Dijo que se trató de "una extraordinaria jornada electoral", que es “ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”.

“En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno”, añadió enviando su “cariño” y “felicitaciones por la confianza que ha recibido”.

Machado concluyó: “Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”.

El opositor venezolano Juan Guaidó también firmó la carta de Libertad y Democracia felicitando a Kast.

Cabe mencionar que una de las propuestas centrales de la campaña de Kast en Chile es la expulsión de los inmigrantes indocumentados.

A corte de diciembre de 2023, el Servicio de Migraciones de Chile estima que hay 1.918.583 personas extranjeras en el país. Un 38% de esta población es de origen venezolano.