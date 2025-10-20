Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Tuto Quiroga en segunda vuelta // Caracol Radio / Anadolu

El centroderechista Rodrigo Paz fue elegido este domingo presidente de Bolivia al vencer en el balotaje al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral con más del 97% de las actas computadas.

Paz obtuvo 54,5% de los votos escrutados, frente al 45,4% de su rival. El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y deberá sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.

¿Cómo fue la primera vuelta de estas elecciones?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, fue realizada el 17 de agosto y según expertos, marcó un giro político significativo tras casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS).

En esta jornada, el candidato y actual presidente Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo cerca del 32 % de los votos y se ubicó en primer lugar, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con aproximadamente 26%. Ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que el país se encaminó a una segunda ronda electoral.

Luego de 20 años la derecha vuelve al poder político en Bolivia

Tras 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), la derecha volvió a ocupar un lugar protagónico en la política boliviana dejando fuera al histórico partido de izquierda fundado por Evo Morales.

Según analistas, consideran que el paso de dos candidatos de centro y derecha a la segunda vuelta refleja un quiebre en el mapa político boliviano, dejando claro el fin de la hegemonía izquierdista. La jornada se desarrolló en relativa calma, aunque se registraron algunos reclamos aislados por demoras logísticas.

¿Quién es el nuevo presidente de Bolivia?

Rodrigo Paz Pereira, nacido en Santiago Compostela, España el 22 de septiembre de 1967. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora.

Paz se describe como un representante del centro político que busca presentarse como una alternativa diferente al país y propone una agenda de reforma económica, descentralización del presupuesto y un modelo que él denomina “capitalismo para todos”.