Así quedará el sueldo de los docentes en 2026 tras la cifra del IPC que fijó el Dane

Como es habitual, los sueldos de los trabajadores en Colombia cambia con la llegada de un nuevo año. Más allá del aumento del salario mínimo que decretó el presidente Gustavo Petro para el 2026, hay otra cifra que es clave para determinar en cuánto suben los demás pagos: el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Recientemente, el Dane señaló que este índice cerró el 2025 con una cifra del 5,1%. Este valor no solamente define el ajuste en el precio de muchos productos y servicios que se manejan en el país, sino también el sueldo de aquellos empleados que reciben más de un salario mínimo en el pago mensual de su nómina, incluyendo los docentes.

¿Cómo se define el aumento del sueldo para los docentes?

El IPC es un factor fundamental para definir el aumento de sueldo para los profesores en Colombia. Sin embargo, hay otros dos que se suman a esta cifra y que define el ajuste final de cara al año que comienza. Estos son:

Un 1,9% correspondiente a un acuerdo que se logró entre el presidente Gustavo Petro y la Mesa de Negociación mediante el Pliego Unificado Estatal.

mediante el Pliego Unificado Estatal. Otro 0,5 que se adiciona tras el acuerdo entre el Gobierno y Fecode en 2025 con respecto a la nivelación salarial.

Teniendo en cuenta la suma de estos porcentajes, a los docentes les corresponde un aumento del 7,4% en su sueldo para el año 2026. Asimismo, esto se define según el nivel al que pertenece cada uno de ellos.

¿Cómo se ajusta el sueldo de los docentes en Colombia?

A partir de estos aspectos, el sueldo de los docentes en Colombia queda establecido de la siguiente manera para el año 2026:

Docentes normalistas o sin título profesional

Nivel 1A: 3.050.390 pesos

3.050.390 pesos Nivel 1B: 3.888.888 pesos

3.888.888 pesos Nivel 1C: 5.012.416 pesos

5.012.416 pesos Nivel 1D: 6.213.773 pesos.

Licenciados o profesionales no licenciados sin especialización

Nivel 2A: 3.839.130 pesos

3.839.130 pesos Nivel 2B: 5.016.298 pesos

5.016.298 pesos Nivel 2C: 5.858.964 pesos

5.858.964 pesos Nivel 2D: 7.001.457 pesos.

Licenciados o profesionales no licenciados sin especialización

Nivel 2A: 4.172.873 pesos

4.172.873 pesos Nivel 2B: 5.331.467 pesos

5.331.467 pesos Nivel 2C: 6.604.987 pesos

6.604.987 pesos Nivel 2D: 7.816.557 pesos.

Licenciados o profesionales no licenciados con maestría (Grado 2)

Nivel 2A: 4.415.997 pesos

4.415.997 pesos Nivel 2B: 5.768.743 pesos

5.768.743 pesos Nivel 2C: 6.737.806 pesos

6.737.806 pesos Nivel 2D: 8.051.672 pesos.

Licenciados o profesionales no licenciados con doctorado (Grado 2)

Nivel 2A: 4.990.866 pesos

4.990.866 pesos Nivel 2B: 6.521.189 pesos

6.521.189 pesos Nivel 2C: 7.616.648 pesos

7.616.648 pesos Nivel 2D: 9.101.882 pesos.

Licenciados o profesionales no licenciados con maestría (Grado 3)

Nivel 3A: 6.425.429 pesos

6.425.429 pesos Nivel 3B: 7.607.954 pesos

7.607.954 pesos Nivel 3C: 9.409.175 pesos

9.409.175 pesos Nivel 3D: 10.902.438 pesos.

Licenciados o profesionales no licenciados con doctorado (Grado 3)

Nivel 3A: 8.523.828 pesos

8.523.828 pesos Nivel 3B: 9.998.908 pesos

9.998.908 pesos Nivel 3C: 12.634.900 pesos

12.634.900 pesos Nivel 3D: 14.504.447 pesos.

Asimismo, hay algunos educadores cuyo sueldo está regido por la tabla salarial definida en el Decreto 2277 de 1979. Este quedará ajustado así para el 2026: