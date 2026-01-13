Quizá Julio Iglesias fue un poco imprudente: exmánager del artista sobre acusación de abuso sexual

El verdadero amor de Julio, para mí, fue Isabel Preysler, la madre de sus tres hijos: Alfredo Fraile, exmanáger de Julio Iglesias. Foto: Getty Images

El cantante español, Julio Iglesias, uno de los más exitosos de la música romántica en todo el mundo, fue acusado en las últimas horas por agresión sexual, esto por parte de dos extrabajadoras de sus mansiones ubicadas en República Dominicana y en las Bahamas.

Estas acusaciones se hicieron a los medios ElDiario.es y Univisión Noticias y en ellas se indica que las denunciantes fueron víctimas de agresiones, acoso, insultos e incluso humillaciones por parte del cantante.

En el programa 2 Puntos de Caracol Radio, dirigido por Vanessa De La Torre, habló Fernán Martínez, quien fue mánager y publicista del artista español en sus inicios. Indicó que él no tenía conocimiento de este tipo de denuncias y desconoce a este Julio Iglesias: “él sí es un besucón, es un abrazador, es un besador, hombres y mujeres, él va besando a todo el mundo en la calle, abrazando y besando a todo el mundo. Esa es una forma de ser de él, esa es como su forma de comunicarse”.

El exmánager agregó que lo que pudo haber pasado en este caso es que se está exagerando un poco, quizá fue un poco imprudente con alguna empleada, y ella lo considera como una agresión sexual.

¿Cuál sería la consecuencia para Julio Iglesias en este caso?

Fernán Martínez dijo que consideraba que en este caso no va a pasar nada. Pero también comentó que se enteró que esta investigación la está realizando el periodista Gerardo Reyes, un comunicador que debe tener “algún hueso” de donde agarrarse. “Pero no creo que le vaya a pasar nada, no creo que vaya a perjudicar a Julio Iglesias”.

¿Cómo ser humano, esto le afecta a Julio Iglesias?

El exmánager agregó que considera que este tema la verdad, “le resbala un poco al artista”, indicó que, en este momento, él se encuentra más preocupado por la serie de Netflix que ha sido un proceso diferente para él, en su calidad de productor y por tener que elegir a quiénes lo representarán en su serie, en diferentes etapas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española abrió diligencias de investigación contra Julio Iglesias

De acuerdo con la información publicada, los testimonios hacen parte de una investigación que inició hace 3 años, en la que los periodistas de ambos medios de comunicación se habrían dedicado a entrevistar al entorno cercano del artista, incluido el personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron con él, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en Punta Cana, Bahamas y Málaga.

En cuanto ha salido a la luz una información sobre la denuncia de las dos extrabajadoras del intérprete de “Me olvidé de vivir”, el partido de Mónica García, Más Madrid, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que le retire al cantante la Medalla de Oro que la Comunidad le concedió en 2012.