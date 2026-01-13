BTS confirma su llegada a Colombia en octubre como parte de su gira ‘BTS World Tour’

Este martes la agrupación surcoreana de K-pop, BTS, anunció que visitará Bogotá, Colombia, por primera vez el próximo 2 y 3 de octubre como parte de su regreso en el marco del BTS World Tour.

Esto luego de culminar su servicio militar obligatorio a mediados de 2025 y completar la grabación de su nuevo disco que será lanzado en este 2026.

La gira pasará por Asia, Europa y Estados Unidos y también incluirá otras ciudades de Latinoamérica como Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

Según el organizador, la información sobre el recinto y cómo adquirir de las boletas será anunciada muy pronto.