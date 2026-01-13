Alejandro Sanz arrasa con cinco nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Tras un año marcado por la innovación musical y el éxito global, Alejandro Sanz suma un nuevo capítulo a su carrera: cinco nominaciones en la 38ª edición de Premio Lo Nuestro, según anunció Univision.

Este reconocimiento celebra su más reciente obra maestra, ¿Y Ahora Qué +?, un álbum que ha conquistado a la crítica y al público por su estilo “modern vintage”, fusionando el pop característico de Sanz con influencias flamencas, urbanas y del regional mexicano.

Las nominaciones incluyen:

Álbum del Año – ¿Y Ahora Qué +?

– La Mezcla Perfecta del Año – “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León

– “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León Artista Pop Masculino del Año

Canción del Año (Pop) – “Palmeras en el Jardín”

– “Palmeras en el Jardín” Colaboración del Año (Pop) – “Bésame” con Shakira

Cada categoría refleja la versatilidad y vigencia del artista. “El Vino de Tu Boca”, su colaboración con Carín León, ha sido aclamada como una de las más audaces del año, consolidando a Sanz como un puente entre géneros. Por su parte, “Palmeras en el Jardín”, sencillo principal del álbum, se ha convertido en un clásico instantáneo, mientras que “Bésame” con Shakira reafirma la química musical que ambos comparten desde hace años.

La gala de Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero desde el Kaseya Center en Miami, a las 8:00 p.m. (hora del Este) por Univision. Los fans podrán votar desde hoy, 13 de enero, hasta el 26 de enero en PremioLoNuestro.com, para apoyar a sus artistas favoritos.

Además, Alejandro Sanz anunció su gira “¿Y Ahora Qué? U.S. Tour”, que recorrerá ciudades icónicas como Chicago, Nueva York, Miami, Dallas y Los Ángeles durante abril y mayo. Los boletos ya están disponibles en AlejandroSanz.com.

Con estas nominaciones y su próxima gira, Alejandro Sanz reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina, capaz de unir generaciones con letras poéticas y colaboraciones poderosas. El 2026 promete ser otro año histórico para el intérprete de “Corazón Partío”.