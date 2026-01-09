Café Tacvba vs Spotify: polémica por ética, IA y regalías

Café Tacvba encendió el debate digital tras solicitar a Warner Music y Universal Music retirar su catálogo de Spotify.

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, explicó que la decisión obedece a razones éticas: el supuesto apoyo de la plataforma al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), el uso de inteligencia artificial y vínculos con empresas de armamento involucradas en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además, criticó las regalías “de miseria” y el financiamiento indirecto de conflictos bélicos.

En un video publicado en redes, Albarrán afirmó: “La música debe tener significado, no ser usada para financiar guerras ni acciones reprobables”. Incluso invitó a los seguidores a escuchar al grupo en otras plataformas o “boicotear Spotify”. La postura de Café Tacvba se suma a la de artistas como Björk, Massive Attack, Lorde y King Gizzard & the Lizard Wizard, quienes también han cuestionado prácticas de la industria.

Spotify respondió con firmeza. La compañía negó las acusaciones y aclaró que no financia la guerra: “Helsing es una empresa independiente que suministra tecnología de defensa a Ucrania”.

También aseguró que actualmente no hay anuncios de ICE en la plataforma, y que la publicidad mencionada correspondió a una campaña gubernamental difundida en varios medios. Sobre la inteligencia artificial, la empresa afirmó que sus políticas buscan proteger a los artistas humanos.

Respecto a las regalías, Spotify destacó que entrega el 70% de los ingresos a los titulares de derechos, posicionándose como la plataforma que más paga a los creadores. Además, reiteró su respeto por el legado de Café Tacvba y su disposición para seguir colaborando: “Sentimos un profundo respeto por la banda y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y millones de fans”.

Con más de 7.3 millones de oyentes mensuales, Café Tacvba es uno de los grupos más influyentes del rock latino. Su decisión abre un debate sobre la ética en el streaming, el papel de la inteligencia artificial y la transparencia en la industria musical.