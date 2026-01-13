Precio del dólar en Venezuela para este 13 de enero, según el BCV: ¡Sigue subiendo su valor!

En Venezuela se han presentado grandes cambios a nivel político, diplomático, territorial y en temas de seguridad desde la invasión que se dio en el territorio por parte de los Estados Unidos. Hasta el momento, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, que, habrá una ruta para “restablecer”, el orden dentro del país.

Hasta el momento, la persona encargada de dirigir el Venezuela, es la presidenta interina, Delcy Rodríguez, entonces viceministra de Nicolás Maduro, quien fue capturado y enfrenta un proceso judicial por presuntos nexos con el narcotráfico y el terrorismo. Si bien el mandatario negó junto a su esposa estas acusaciones, por ahora, se debe esperar hasta el próximo, 17 de marzo, que se llevará a cabo, una segunda audiencia.

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que desde su administración, se harán cargo de “controlar” el territorio bolivariano, haciendo un énfasis especial, en el petróleo, uno de los recursos naturales más valiosos en el mundo.

A su vez, se espera que se haga una transición política pacifica, además, recientemente, Diosdado Cabello, dio a conocer que se abrirá una embajada estadounidense en Venezuela con el objetivo de “proteger” a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Cuánto está el dólar en Venezuela HOY

Como en varios países, existe una entidad financiera que se encarga de presentar la actualización de valores en cuanto a divisas y monedas del mundo se refiero.

Es así que, El Banco Central de Venezuela es el encargado de presentar varios indicadores económicos sobre el país. Sin embargo, hasta el momento, esta entidad financiera no ha reportado cambios que permitan realizar un análisis sobre cómo se encuentra el estado monetario del país, por lo que el último informe publicado con detalles acerca de su economía, data de julio del 2025.

Por otro lado, con base a lo anterior, el precio del dólar en Venezuela HOY, 13 de enero, es de 330,37510000 bolívares, un aumento importante sobre su cotización. Asimismo, otras monedas que figuran en el listado con sus respectivos precios, son las siguientes:

Euro: 384,33196133 bolívares.

384,33196133 bolívares. Yuan chino: 47,35067075 bolívares.

47,35067075 bolívares. Lira turca: 7,68457154 bolívares.

7,68457154 bolívares. Rublo ruso: 4,17759532 bolívares.

Dólar en Colombia HOY, 13 de enero

La Tasa Representativa de Mercado, TRM, del Banco de la República, es el encargado de presentar una actualización diaria sobre el valor del dólar en Colombia. Es así que, para este martes, 13 de enero, el precio del dólar se establece sobre los $3.717 pesos colombianos.

Por otro lado, la cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día. Siendo así, este es el precio en las principales ciudades de Colombia para el día de hoy:

Bogotá D.C. : Te compran $3,710 | Te venden $3,830

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,590 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,720 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

