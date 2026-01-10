Donald Trump decreta “emergencia nacional” para blindar en EE. UU. ventas de petróleo en Venezuela

El presidente Donald Trump firmó un decreto de emergencia nacional para proteger los ingresos por las ventas de petróleo venezolano depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de que no puedan ser embargados ni utilizados en procesos judiciales o reclamos de acreedores.

Protección especial de activos petroleros venezolanos

La orden ejecutiva, firmada el viernes, establece que los fondos derivados de las ventas de petróleo y diluentes venezolanos en Estados Unidos serán considerados bienes soberanos de Venezuela bajo custodia del gobierno estadounidense y estarán protegidos frente a incautaciones o embargos.

Según la Casa Blanca, la medida se adopta para promover los objetivos de política exterior de Estados Unidos, evitar que posibles juicios o reclamos afecten los esfuerzos estadounidenses por garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela, y preservar recursos que Washington considera clave para sus intereses estratégicos en la región.

La decisión se anunció tras una reunión en Washington con altos ejecutivos de grandes petroleras estadounidenses, a quienes Trump les instó a invertir en el sector energético venezolano.

Sin embargo, ejecutivos como el director de ExxonMobil han señalado que resulta “imposible invertir” sin reformas profundas en el marco legal y comercial del país.

Antecedentes de empresas petroleras en Venezuela

ExxonMobil y ConocoPhillips se retiraron de Venezuela en 2007 después de negarse a aceptar las condiciones que impuso el expresidente Hugo Chávez para ceder el control mayoritario de sus operaciones, y desde entonces han exigido el pago de miles de millones de dólares que alegan que Caracas les debe.

Por su parte, Chevron es actualmente la única compañía estadounidense con licencia activa para operar en el país petrolero.

Venezuela, sanciones y petróleo

Venezuela, sancionada por Washington desde 2019, posee una parte significativa de las reservas petroleras mundiales y fue históricamente uno de los proveedores más importantes de crudo para Estados Unidos.

La orden se produce pocos días después de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo un operativo en Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, hecho que ha intensificado la tensión entre ambos países y ha marcado un giro significativo en la política de Washington hacia Venezuela.