Dane confirma fecha oficial de IPC en enero 2026: histórico y última proyección

Más allá del aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, algo que también generó expectativa en Colombia a nivel económico es la cifra en la que cerró el IPC al finalizar el 2025. Esta es fundamental para determinar los precios en los que quedarán diferentes productos y servicios de la canasta familiar.

Hasta el momento, se habían hecho diferentes proyecciones frente a la cifra final que quedó para el año anterior. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) indicó una cifra del 5,3%, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado y la presión inflacionaria que se ha registrado en Colombia.

Por otra parte, algunas entidades financieras situaron la cifra del IPC en un 5,2%, es decir, sería similar a la que el Dane reportó de forma oficial para noviembre de 2025. Esto se debería al impulso que generaron diferentes alimentos perecederos como las frutas frescas, las verduras, los plátanos y el tomate, donde se registraron los mayores incrementos.

Dane confirmó la fecha para anunciar el IPC en enero 2026

Al margen de estas proyecciones, el Dane confirmó, a través de sus redes sociales, que este jueves 8 de enero a las 6:00 de la tarde emitirá un boletín oficial en el que indicará la cifra en la que cerró el IPC en diciembre de 2025. Esta será la primera que se publique en el transcurso del 2026.

📅 #CalendarioSemanal | Esta semana viene recargada con datos y resultados clave para el país:



🛫 Exportaciones

📉 Índice de Precios al Consumidor (IPC), con rueda de prensa

📊 Índice de Precios del Productor (IPP), entre otros.



Consulta el calendario completo aquí 👉… pic.twitter.com/ESXuT6yFKM — DANE Colombia (@DANE_Colombia) January 5, 2026

En su último informe, emitido el pasado 5 de diciembre, la entidad indicó que la cifra del IPC en Colombia registró una variación anual del 5,30%, lo que representó un aumento de 0,10 puntos porcentuales frente a la que se reportó en 2024 (5,20%). Entretanto, la variación mensual se ubicó en un 0,07%, y en año corrido fue del 4,82%.

“El comportamiento mensual del IPC total en noviembre de 2025 se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas, otros combustibles, restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones salud (0,71%), y bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%)“, explicó la entidad.

A partir de este aspecto, el Dane podría reportar una cifra del 5,2% anual correspondiente al cierre del IPC para el 2025, lo que equivaldría a una reducción de 0,10 puntos porcentuales con respecto a la que se registró al finalizar el año anterior.

¿Cómo afecta el IPC al precio de los productos y servicios en Colombia?

Como su nombre lo indica, el IPC hace referencia a las siglas de Índice de Precios al Consumidor. Esto significa que permite ajustar el valor que tendrán varios productos y servicios básicos como lo son la vivienda, los alimentos y el transporte. Además, sirve como un reflejo frente al costo de vida y la inflación que se vive en Colombia.

En este caso, algunos de los productos y servicios cuyo precio tiende a subir por este índice son los siguientes: