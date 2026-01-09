Petro y Lula alertan por riesgo regional tras el uso de la fuerza de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y analizaron la situación de Maduro y su esposa resultaron heridos en operación de EEUU para su captura. Según comunicados oficiales, tanto Lula como Petro manifestaron “una profunda preocupación por el uso de la fuerza” contra un país sudamericano, al considerarlo “contrario al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía venezolana”.

Ambos mandatarios destacaron que la crisis venezolana debe abordarse exclusivamente mediante procesos de negociación y respeto a la voluntad del pueblo venezolano, y que cualquier salida debe construirse en un marco de paz y respeto institucional.

Lula y Petro también saludaron el anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre la liberación de presos nacionales y extranjeros, un gesto que, según los líderes, puede contribuir a aliviar tensiones internas y avanzar hacia una solución política.

Ambos países, que comparten extensas fronteras con Venezuela y vínculos históricos en materia de migración y seguridad, reafirmaron su intención de continuar cooperando para promover la estabilidad y la paz en el país vecino.

Brasil y México: cooperación regional y defensa del multilateralismo

Horas antes, Lula también conversó por teléfono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde ambos líderes repudiaron los ataques contra la soberanía venezolana y rechazaron cualquier enfoque geopolítico basado en divisiones “obsoletas” del mundo en zonas de influencia, según informó la Presidencia brasileña.

En ese marco, reiteraron su defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, y señalaron su interés en seguir cooperando con Venezuela en favor del diálogo, la paz y la estabilidad regional.

Lula también extendió una invitación a Sheinbaum para visitar Brasil en una fecha que será coordinada entre las cancillerías de ambos países, con el fin de profundizar la cooperación bilateral y avanzar en estrategias conjuntas, entre ellas acciones en contra de la violencia contra las mujeres.

Canadá y Brasil subrayan la transición pacífica liderada por venezolanos

En la misma jornada, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló por teléfono con Lula sobre Venezuela. En la conversación, los dos líderes acordaron respaldar un proceso de transición política liderado por venezolanos, sustentado en el respeto a la voluntad democrática del pueblo y al derecho internacional.

El comunicado oficial de la oficina del primer ministro canadiense destacó que ambos mandatarios enfatizaron la necesidad de que cualquier solución política sea pacífica, negociada y respetuosa de la soberanía venezolana.

Carney y Lula también coincidieron en que se debe preservar la gobernanza global y los principios de derecho internacional, y reafirmaron la importancia de mantener el diálogo entre países de la región para evitar una escalada de tensiones.

Impacto político y diplomático

Las conversaciones entre Lula, Petro, Carney y Sheinbaum reflejan un esfuerzo diplomático por promover enfoques alternativos a la militarización de conflictos internos, especialmente en un momento de alta sensibilidad política en la región tras acontecimientos recientes en Venezuela.

El intercambio también evidencia una línea de cooperación entre países del Mercosur, Comunidad Andina y América del Norte, interesados en fortalecer la diplomacia regional y el respeto por la legalidad internacional, frente a acciones unilaterales que pueden tener efectos duraderos sobre la estabilidad hemisférica.

