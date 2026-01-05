No hay control entre las fronteras, incluso Diosdado Cabello podría pasar a Colombia: analista

Venezuela desde hace años ha tenido uno de los flujos migratorios más grandes del mundo, pues muchos ciudadanos han decidido dejar el país en busca de una mejor vida, ya que el régimen ha sometido al pueblo a graves condiciones que han desmejorado la calidad de vida en el territorio.

A su vez, con la reciente intervención de los Estados Unidos al país para capturar a Nicolás Maduro y varias declaraciones hechas por el presidente de dicho país, Donald Trump, una arista que ha salido a flote, ha sido el tema de migración y el control entre las fronteras, en este caso, entre Venezuela y Colombia.

Le recomendamos: Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y personas cercanas, tras captura en Venezuela

Es así que en 6 AM, un programa de Caracol Radio, estuvo Armando Sánchez, defensor de derechos humanos y analista de frontera, quien habló sobre cómo ha ido hasta ahora el flujo de migración hacia Colombia, y a su vez, mencionó que no hay control entra las fronteras de ambos países, lo que encarece la seguridad.

“La frontera ha estado tranquila e inclusive los pasos ha estado, han estado abiertos y ha habido un fuego normal. La gente no está pasando de un lado a otro por el temor de que pueda pasar algo, pero la frontera ha estado abierta. Pero claro, eso tiene una lectura acuérdense que la frontera o Táchira no es el poder central donde se está moviendo, la cosa muy fuerte. Entonces, eso ya es en Caracas”.

Esto lo mencionó el analista asegurando que, en realidad, las condiciones son algo fuertes para lo que se encuentran en la capital de Venezuela, Caracas. Puesto que a muchos de los ciudadanos, les toca celebrar en silencio para evitar posibles peleas o aprensiones por parte del régimen.

Asimismo, hizo énfasis en que, por ahora, la designada presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hará todo lo que le pida el gobierno estadounidense para, así, lograr una transición pacifica.

Falta de control y seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela

El analista mostró su preocupación ante la falta de protocolos en la seguridad, puesto que, según él, cualquiera puede entrar y salir sin ningún problema:

“Que la frontera está abierta y que inclusive Diosdado Cabello huyendo de Venezuela puede pasar por la frontera porque está abierto, ya que nadie del lado colombiano está controlando, y del lado venezolano, tampoco. Solamente lo que hay son dos guardias: un guardia que no está parando a la gente y del lado colombiano igual, ni la policía está pendiente. Y en cuánto al Ejército, pues están en su tanqueta a un lado de la de la autopista de la entrada a Colombia, y tampoco ellos verifican nada”.