Precio del dólar en Colombia HOY, 13 de enero, según el TRM del Banco de la República: ¡Bajó!

El dólar es la moneda más importante a nivel mundial si se habla de inversión y mercado global. Asimismo, el comportamiento que tenga esta, puede llegar a influir en la cotización de algunos productos en cuanto a la exportación e importación. En Colombia, el precio que cotice durante el día el dólar es relevante, ya que de ello, depende la fijación de ciertos precios que son importados al país.

A cómo está el dólar HOY en Colombia

En este caso, en Colombia, la cotización del dólar cerró la semana el día 9 de enero, sobre los $3.748 pesos. Un alza importante, pero, para este inicio de semana, martes 13 de enero, el valor de la misma se ha cotizado por debajo de este precio.

De igual manera, la Tasa Representativa de Mercado, TRM, del Banco de la República, es el encargado de presentar una actualización diaria sobre el valor del dólar en Colombia. Es así que, para este martes, 13 de enero, el precio del dólar se establece sobre los $3.717 pesos colombianos. Esto representa una baja importante de $31 pesos colombianos, en comparación del precio de cierre del 10 de enero.

Hasta el momento, no es posible saber si seguirá una tendencia a la baja el precio del dólar en los próximos meses.

Precio en casas de cambio en las principales ciudades

Por otro lado, la cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día. Es por ello que debe de consultarse primero lo establecido por esta entidad, además, dependerá la casa de cambio a la que se acuda, puesto que no todas, manejan la misma tarifa.

Siendo así, este es el precio en las principales ciudades de Colombia para el día de hoy, 13 de enero es:

Bogotá D.C. : Te compran $3,710 | Te venden $3,830

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,590 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,720 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

A cómo está el euro en Colombia

Investing se encarga de presentar los indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas y más. Asimismo, se encarga de mostrar el precio de diversas divisas. Teniendo en cuenta esta información, el precio del euro, para el día de hoy, 13 de enero, se estableció en $4.339 pesos colombianos. Es importante recordar, que el euro en Colombia se ha mantenido sobre su valor habitual.

