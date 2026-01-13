🔴 Bolsa de jugadores de la Liga 2026-I HOY EN VIVO: Altas y bajas de los equipos

Se avecina una nueva temporada en el fútbol colombiano y los diferentes equipos del país han empezado a conformar sus nóminas para luchar por los torneos nacionales (Liga, Copa) e internacionales (Copa Libertadores, Copa Sudamericana).

En este cierre de año, equipos como Millonarios y Deportivo Cali han aprovechado para anunciar algunas de sus incorporaciones de cara a lo que viene; otros más como América de Cali e Independiente Santa Fe, de reciente participación en las finales, anunciaron varias salidas.

Hasta el momento el fichaje bomba del fútbol profesional colombiano ha sido el regreso de Falcao García la equipo embajador, tras seis de inactividad en los que estuvo buscando un nuevo equipo. Sin embargo, el Tigre decidió volver para el primer semestre de este 2026 buscando salir campeón con el equipo de sus amores.

Repase a continuación los movimientos de cada club hasta el momento.

Fichajes y salidas de los equipos en Colombia

Atlético Nacional

Altas: Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño

Bajas: Joan Castro, Camilo Cándido, Billy Arce y Facundo Batista

Millonarios

Altas: Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Falcao García.

Bajas: Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda, Juan Pablo Vargas, Juan Carvajal y Helibelton Palacios.

América de Cali

Altas: Marlon Torres, Dany Rosero, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Yeison Guzmán.

Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Franco Leys, Kener González, Manuel Caicedo, Eder Álvarez Balanta.

Independiente Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT), Luis Palacios, Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Nahuel Bustos y Kilian Toscano.

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

Junior de Barranquilla

Altas: Jannenson Sarmiento

Bajas: Didier Moreno, Javier Báez, José Cuenú y José Enamorado.

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Daniel Giraldo, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso y Joan Sebastián Gómez.

Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán y Guzmán Corujo.

Independiente Medellín

Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, Didier Moreno, Marlon Balanta, John Montaño y Enzo Larrosa.

Bajas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera, Luis Sandoval y Juan Arizala

Once Caldas

Altas: Jaime Alvarado, Yeferson Rodallea y Andrés Roa.

Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz y Mateo García.

Deportes Tolima

Altas: Jan Carlos Angulo, Edwar López, Luis ‘Chino’ Sandoval y Kelvin Flórez.

Bajas: Marlon Torres, Cristopher Fiermarin, Jáder Quiñones y Kevin Pérez.

Cúcuta Deportivo

Altas: Federico Abadia, Sebastián Rodríguez, Líder Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Fernández y Víctor Mejía.

Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

Deportivo Pereira

Altas: Arturo Reyes (DT) y Danilo Ortiz.

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio y Salvador Ichazo.

Atlético Bucaramanga

Altas: Martín Rea y Brandon Caicedo.

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Jaguares

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Cristian Álvarez, Wilfrido de La Rosa, Carlos Ordóñez, Bladimir Angulo, Santiago Cubides, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez y Johan Hinestroza.

Bajas: Didier Pino y Juan Camilo Roa.

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Enrique Serje, Fainer Torijano, Mateo Garavito, Mayer Gil y Harrison Mancilla.

Bajas: Víctor Andrés Cabezas, Diego Martínez, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.

Llaneros

Altas: Jhon Vásquez, Léider Riascos, Alejandro Morales, Edwin Laszo, Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Dennys Quintero, Kevin Caicedo.

Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Góez.

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte, Iván Mauricio Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez

Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo y Yony González.

Fortaleza

Altas: Miguel Silva, Miguel Pernía, Joan Cajares, David Ramírez Pisciotti y Sebastián Navarro.

Bajas: Andrés Ricaurte, Ronaldo Pájaro, Sebastián Valencia, Jordan García, Emilio Aristizábal, Kelvin Flórez, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar.

Boyacá Chicó

Altas: Ítalo Montaño, Jaime Díaz y Sebastián Palma.

Bajas: Johan Bocanegra, Frank Salas, Kevin Londoño, Edgard Camargo y Vladimir Hernández.

Internacional de Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuilker Faríñez, Joan Castro

Alianza Valledupar

Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza y Yeiner Londoño.

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres y Fabián Mosquera.