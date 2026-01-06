Campeón de Libertadores: Atlético Nacional hace oficial su primer fichaje para 2026

Atlético Nacional se alista para lo que será su 2026, en el que tendrá la participación en los torneos locales y deberá buscar el cupo en la fase de grupos de Copa Sudamericana, pero para eso deberá vencer a Millonarios en la fase previa del certamen.

Luego de dar a conocer la salida de cuatro jugadores (Camilo Cándido, Facundo Bastista, Billy Arce y Joan Castros), el conjunto Verdolaga hizo oficial la incorporación de su primer fichaje para encarar los retos del año. Se trata de Milton Casco, lateral zurdo que llega en calidad de agente libre por un año, y quien ocupará el lugar que deja el uruguayo Camilo Cándido.

El arribo de Casco, de 37 años, ya se venía adelantando desde hace unos días. Superó exámenes médicos esta semana y en la tarde de este 6 de enero el club publicó un primer video a manera de expectativa, dando un abrebocas de que el anuncio estaba al caer. En el clip de la oficialización, se ve un mate, los escudos de Gimnasia, Newell´s y River Plate y un “Bienvenido, Milton”.

De River a Nacional, un fichaje ‘bomba’ para Colombia

Milton tuvo una oferta de Gimnasia de Argentina, pero lo sedujo más la de Atlético Nacional. Si bien tiene 37 años, no deja de ser un nombre de peso para el fútbol colombiano, partiendo de su amplia trayectoria en River Plate, club con el que salió campeón de la Copa Libertadores en la mítica final contra Boca Juniors en Madrid (2018), en la que fue titular y jugó los 120 minutos.

Además del máximo logro colectivo en el continente, ganó 2 Recopas Sudamericana con el cuadro de Núñez y 10 títulos nacionales (2 ligas, 3 Copas de Argentina, 3 Supercopas y 2 Trofeos de Campeones). Llegó a River en 2015 y desde entonces jugó 316 partidos (289 como titular) y marcó 5 goles.

Surgido en Gimnasia, en 2012 pasó a Newell’s y allí ganó la liga del 2013. También tuvo un breve paso por la Selección de Argentina, pues apenas disputó 3 partidos, uno de esos en la Copa América 2019 en la que la Albiceleste terminó tercera.

Milton Casco levanta el título de la LIbertadores 2018, junto a Ignacio Fernandez y Bruno Zuculini / Getty Images / Gonzalo Arroyo Moreno Ampliar

El mercado de Nacional

Tras el anuncio de Milton Casco, se espera que el club haga lo propio con Nicolás Rodríguez, joven extremo de 21 años surgido en Fortaleza y quien pertenece a Orlando City, equipo que lo cederá al cuadro Verdolaga. Otro que llega a la institución es el portero Kevin Cataño, procedente de Real Cundinamarca, aunque es posible que salga a préstamo a otro club del fútbol colombiano.

También se espera la vinculación definitiva de Alfredo Morelos, quien venía jugando en el equipo en calidad de préstamo desde Santos de Brasil. Del mismo modo, no se descarta una incorporación para el lateral derecho.