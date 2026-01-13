Así puede acceder a los beneficios del Programa de Movilidad Escolar 2026: Estos son los requisitos

Recientemente, desde la Secretaría de Educación, reafirmaron su compromiso con la movilidad de los jóvenes estudiantes de Bogotá, pues establecieron que para el año 2026, y a pesar del aumento que tuvo el pasaje de transporte público, continuarán transfiriendo los subsidios del Programa de Movilidad Escolar.

El objetivo de este programa, es que con tal subsidio se pueda garantizar que los estudiantes tengan acceso a la educación y puedan permanecer en la misma, ya que en años anteriores se encontraban con frecuencia los casos de jóvenes que debían abandonar sus estudios, ya que no contaban con los recursos para desplazarse hasta las instituciones educativas y de regreso a sus hogares.

Bajo este marco, desde la Secretaría de Educación aseguraron que se realizará una inversión de $28 mil millones de pesos, con lo cual, los estudiantes (o sus padres), solamente tendrán que realizar un pago de $750 pesos correspondientes del 21%, pues el 79% restante, que corresponde a 2.800 pesos, será el valor subsidiado.

Requisitos para acceder al beneficio

Los estudiantes deben residir de forma permanente en la ciudad de Bogotá.

Debe residir en una Unidad de Planeamiento Zonal deficitaria de cupos escolares.

de cupos escolares. Debe estar matriculado en una institución educativa oficial del distrito.

en una institución educativa oficial del distrito. Los beneficios son destinados a estudiantes de la jornada diurna. (Únicamente aquellos que cuenten con discapacidades podrán ser de jornada nocturna).

(Únicamente aquellos que cuenten con discapacidades podrán ser de jornada nocturna). Los estudiantes pueden ser beneficiados desde pre jardín hasta grado 11°

Los beneficiarios deben ser menores de 19 años (excepto estudiantes con discapacidad).

Por otro lado, los estudiantes que busquen ser beneficiados de este subsidio, deben vivir dentro de las siguientes distancias de las instituciones educativas:

Pre jardín, Jardín, Transición y estudiantes con discapacidad: Más de 1 kilometro.

Estudiantes de grado 1° a 11°: Más de 2 kilómetros.

Como acceder al beneficio

Desde la Secretaría de Educación aseguraron que cerca de 23.000 estudiantes se podrán ver beneficiados de este subsidio. Por tanto, si usted cumple con los requisitos, deberá dirigirse a la Dirección Local de Educación (DILE), donde se realizará la evaluación de elegibilidad.

Aumento del pasaje de TransMilenio y SITP

El pasado 9 de enero, la Alcaldía de Bogotá anunció el nuevo aumento para el servicio de transporte público de la capital, conformado por el servicio masivo de TransMilenio y SITP. Donde se confirmó la tarifa que empezará a regir desde el próximo 14 de enero y se mantendrá durante el resto del 2026.

Según se anunció, el aumento de TransMilenio se estableció en $350 pesos colombianos, que, teniendo como base los $3.200 que se cobraron durante el 2025, el nuevo valor se estableció en $3.550 COP. Desde el distrito comentaron que tal cambio, tuvo como base el reciente aumento del salario mínimo, pues antes de conocerse, se había planteado que los pasajes costaran solamente $3.450 pesos.

