Retorno a clases 2026: estudiantes de Santander regresan a clases el 19 de enero

Con el inicio del calendario escolar proyectado para el 19 de enero, la Secretaría de Educación de Santander confirmó que todo está dispuesto para el retorno a clases de los estudiantes en los 82 municipios no certificados del departamento, con garantías en matrícula, alimentación, transporte y conectividad.

Karina Araújo, secretaria de educación departamental, indicó que desde octubre de 2025 se viene adelantando el proceso de matrículas, alcanzando a la fecha cerca de un 60% de cobertura, gracias al trabajo anticipado de los rectores y al seguimiento permanente de la Gobernación de Santander

“La meta es clara: que ningún niño se quede sin estudiar y seguir reduciendo la deserción escolar”, señaló la funcionaria, al destacar que las instituciones continúan abiertas para que padres y acudientes formalicen el proceso antes del inicio de clases.

Se activa el programa Matriculatón 2026

Con el propósito de garantizar el regreso a clases y evitar la deserción escolar, la Gobernación de Santander puso en marcha la campaña Matriculatón 2026 “Crea, Sueña y Pinta tu futuro”, una estrategia que busca incentivar la matrícula oportuna en las instituciones educativas oficiales del departamento.

“Involucra a los padres de familia y ofrece garantías como cupos, Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte escolar, inclusión y jornada única, en un proceso que, aunque inició el 1 de diciembre de 2025 y tiene como fecha de regreso a clases el 19 de enero de 2026, permanecerá abierto durante todo el año para asegurar el derecho a la educación”.

Actualmente, Santander reporta un balance positivo con un 82% de matrícula oficial, equivalente a más de 99.800 estudiantes vinculados al sistema educativo.

De cara al arranque del año académico 2026, la Secretaría de Educación confirmó que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) está completamente garantizado desde el primer día de clases, con las minutas y raciones aseguradas para todos los estudiantes beneficiarios, como una estrategia clave para el bienestar y la permanencia en el sistema educativo.

En cuanto a la conectividad educativa, Araújo precisó que el servicio de internet en los colegios oficiales no ha presentado interrupciones, ya que existe un contrato vigente que continuará respaldando los procesos académicos y administrativos en las instituciones educativas.

