Calendario escolar 2026: estudiantes de Cartagena y Bolívar regresarán a clases el 26 de enero

Cartagena y el departamento de Bolívar ya tienen definida la hoja de ruta para el año lectivo 2026. Según lo establecido por el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, mediante la Resolución 9057 de 2025, los estudiantes de todos los establecimientos educativos oficiales de la ciudad regresarán a las aulas el próximo lunes 26 de enero.

El calendario escolar de este año está diseñado para cumplir con 40 semanas lectivas, las cuales se prolongarán hasta el 29 de noviembre. Sin embargo, la actividad en los planteles educativos comienza formalmente hoy con el inicio del Plan de Desarrollo Institucional.

Planeación y organización en las escuelas

A partir de esta semana, rectores, personal administrativo y profesores retoman sus labores para organizar la logística académica. Estas jornadas son fundamentales, ya que permiten fijar el horario de cada docente, discriminando el tiempo dedicado a la asignación académica, las actividades curriculares complementarias y la orientación de los estudiantes.

La normativa distrital exige que cada rector adopte, mediante resolución interna, el Calendario Institucional 2026. Este documento, que incluye la Planeación General del año, debe ser difundido entre toda la comunidad educativa. Además, se ha dado la instrucción clara de que los horarios deben publicarse en lugares visibles y comunicarse directamente a los padres de familia para garantizar la transparencia en el proceso educativo.

Panorama en el departamento de Bolívar

Por su parte, la Secretaría de Educación de Bolívar también confirmó el inicio de clases para el 26 de enero. La administración departamental proyecta la atención de 198.000 estudiantes distribuidos en 198 colegios.

El foco en Bolívar para este 2026 estará puesto en el fortalecimiento de la Jornada Única, la continuidad de la infraestructura con la entrega de megacolegios y, primordialmente, asegurar la operación de los restaurantes escolares (PAE) desde el primer día de actividades. Entre el 13 y el 23 de enero, los más de 10.000 docentes del departamento participarán en jornadas pedagógicas intensivas para evaluar procesos y definir las metas de calidad educativa del año.

Fechas clave para estudiantes en 2026 (Cartagena):

Primer período: 26 de enero al 5 de abril.

26 de enero al 5 de abril. Segundo período: 6 de abril al 14 de junio.

6 de abril al 14 de junio. Vacaciones de mitad de año: 15 de junio al 5 de julio.

15 de junio al 5 de julio. Semana de receso (Octubre): 5 de octubre al 11 de octubre.

5 de octubre al 11 de octubre. Finalización de clases: 29 de noviembre.

Días de la familia: 1 de abril y 6 de agosto.