Transmilenio cumple 25 años de servicio en Bogotá

Transmilenio celebra 25 años con más de cuatro millones de viajes al día y una flota de 10.509 buses y 143 cabinas de TransMiCable, así como al trabajo de 35.000 colaboradores.

Todo comenzó con la FASE I, cuando el 18 de diciembre del año 2000, desde las 9 de la mañana, los primeros 14 buses articulados del Sistema movieron a 18.618 personas R-DA-005 septiembre de 2024 entre el Portal 80 (el primero) y la actual estación Tercer Milenio (calle Sexta con avenida Caracas). Posteriormente, entre 2001 y 2002, Bogotá amplió el servicio en las troncales Calle 80 y Caracas Sur, e inauguró la troncal Autonorte y el Eje Ambiental.

“Transmilenio es un orgullo para Bogotá y estamos felices de celebrar 25 años de operación de un sistema que mueve, conecta y transforma a Bogotá. Gracias a nuestros colaboradores y comunidad usuaria por hacer de TransMi un servicio ejemplo a nivel mundial”, agregó la gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz.

Hoy, gracias a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), Bogotá cuenta con una hazaña de conexión sin precedentes en el transporte público en Colombia: la integración tarifaria. Con una única tarjeta tu llave personalizada y pagando un solo pasaje, el usuario puede abordar un bus en una ventana de tiempo de 125 minutos, hacer un transbordo a cero pesos al componente troncal o TransMiCable (o viceversa).

“La integración tarifaria y física que Bogotá logró es más que comodidad, es un acto de equidad que permite a nuestra comunidad usuaria acceder a oportunidades laborales y de educación a través del transporte público. TransMi es el orgullo de una ciudad que usa la tecnología para que todos nos movamos mejor”. dijo la gerente Ortiz.

Llegan mas buses para Transmilenio y serán entregadas nuevas troncales

Siguiendo con acciones que permiten el desarrollo social y sostenible, Bogotá aseguró la llegada de 705 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2027, la ciudadanía cuenta con una opción fácil para recargar virtualmente su tarjeta tullave, así como para llegar a los grandes eventos de ciudad y regresar al hogar con operaciones especiales.

El trabajo sigue, en los próximos 5 años, TransMi espera la implementación de las nuevas troncales avenida 68, Ciudad de Cali, el corredor de Soacha, la extensión de la troncal Caracas Sur, Calle 13 y los futuros TransMiCable San Cristóbal y Potosí.

Así ha sido la operación de TransMilenio durante 25 años

Fase II

Inició en 2003 y puso en marcha las troncales Américas, Suba, NQS Central y NQS Sur.

Fase III

Comenzó en 2012 y se construyeron las troncales Calle 26, Carrera 10 y Calle 6. En 2015, Bogotá estableció la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) y entraron a operar los buses biarticulados y padrones duales.

Fase IV - Renovación de flota

Entre 2016 y 2019. En 2018 inició el proceso de licitación para reemplazar cerca de 1.400 buses de las Fases I y II que habían cumplido su vida útil y llegaron los primeros biarticulados a gas. TransMiCable, en Ciudad Bolívar, inició operación.

Fase V - Ascenso tecnológico

En 2019, Bogotá presentó el primer bus eléctrico y el proceso incluyó cerca de 3.300 buses eléctricos.

Fase VI

Inició en 2025 gracias a la entrada de nuevas troncales con el proceso de licitación para la llegada de 269 buses eléctricos articulados y biarticulados.