TransMilenio cumple 25 años de servicio en Bogotá
El sistema actualmente mueve a 4 millones de usuarios al día. El servicio comenzó en el año 2000 con rutas desde el portal 80 hasta la calle sexta.
Transmilenio celebra 25 años con más de cuatro millones de viajes al día y una flota de 10.509 buses y 143 cabinas de TransMiCable, así como al trabajo de 35.000 colaboradores.
Todo comenzó con la FASE I, cuando el 18 de diciembre del año 2000, desde las 9 de la mañana, los primeros 14 buses articulados del Sistema movieron a 18.618 personas entre el Portal 80 (el primero) y la actual estación Tercer Milenio (calle Sexta con avenida Caracas). Posteriormente, entre 2001 y 2002, Bogotá amplió el servicio en las troncales Calle 80 y Caracas Sur, e inauguró la troncal Autonorte y el Eje Ambiental.
“Transmilenio es un orgullo para Bogotá y estamos felices de celebrar 25 años de operación de un sistema que mueve, conecta y transforma a Bogotá. Gracias a nuestros colaboradores y comunidad usuaria por hacer de TransMi un servicio ejemplo a nivel mundial”, agregó la gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz.
Hoy, gracias a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), Bogotá cuenta con una hazaña de conexión sin precedentes en el transporte público en Colombia: la integración tarifaria. Con una única tarjeta tu llave personalizada y pagando un solo pasaje, el usuario puede abordar un bus en una ventana de tiempo de 125 minutos, hacer un transbordo a cero pesos al componente troncal o TransMiCable (o viceversa).
“La integración tarifaria y física que Bogotá logró es más que comodidad, es un acto de equidad que permite a nuestra comunidad usuaria acceder a oportunidades laborales y de educación a través del transporte público. TransMi es el orgullo de una ciudad que usa la tecnología para que todos nos movamos mejor”. dijo la gerente Ortiz.
Llegan mas buses para Transmilenio y serán entregadas nuevas troncales
Siguiendo con acciones que permiten el desarrollo social y sostenible, Bogotá aseguró la llegada de 705 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2027, la ciudadanía cuenta con una opción fácil para recargar virtualmente su tarjeta tullave, así como para llegar a los grandes eventos de ciudad y regresar al hogar con operaciones especiales.
El trabajo sigue, en los próximos 5 años, TransMi espera la implementación de las nuevas troncales avenida 68, Ciudad de Cali, el corredor de Soacha, la extensión de la troncal Caracas Sur, Calle 13 y los futuros TransMiCable San Cristóbal y Potosí.
Así ha sido la operación de TransMilenio durante 25 años
Fase II
Inició en 2003 y puso en marcha las troncales Américas, Suba, NQS Central y NQS Sur.
Fase III
Comenzó en 2012 y se construyeron las troncales Calle 26, Carrera 10 y Calle 6. En 2015, Bogotá estableció la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) y entraron a operar los buses biarticulados y padrones duales.
Fase IV - Renovación de flota
Entre 2016 y 2019. En 2018 inició el proceso de licitación para reemplazar cerca de 1.400 buses de las Fases I y II que habían cumplido su vida útil y llegaron los primeros biarticulados a gas. TransMiCable, en Ciudad Bolívar, inició operación.
Fase V - Ascenso tecnológico
En 2019, Bogotá presentó el primer bus eléctrico y el proceso incluyó cerca de 3.300 buses eléctricos.
Fase VI
Inició en 2025 gracias a la entrada de nuevas troncales con el proceso de licitación para la llegada de 269 buses eléctricos articulados y biarticulados.