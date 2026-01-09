Cuándo inician clases colegios públicos en Antioquia 2026: Fechas oficiales Secretaría de Educación

Luego de las vacaciones de fin de año, tanto empresas como instituciones educativas retoman sus labores en el mes de enero, sin embargo, luego de un largo descanso, los padres suelen olvidar el día que sus hijos regresan a tomar clases. Por esto, las diferentes Secretarías de Educación del país, comparten el calendario de cada año, donde se indica el inicio y fin de año escolar.

Es importante tener en cuenta, que las diferentes secretarias se encuentran repartidas en departamentos, distritos y municipios, por tanto, las fechas pueden variar según el lugar donde los estudiantes se encuentren tomando clases. A continuación le contamos cuáles son estas fechas para el departamento de Antioquia.

Colegios y estudiantes en Antioquia

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se estima que solamente en la ciudad de Medellín, se cuenta con 229 colegios oficiales donde alrededor de 290.000 estudiantes toman clases, sin embargo, se estima que en todo el departamento de Antioquia hay cerca de 420.000 estudiantes.

Frente a este grupo, la entidad responsable de determinar los lineamientos generales para cada año escolar es la Secretaria de Educación de Antioquia, que al igual que años anteriores, determino el calendario que seguirá gran parte de estos estudiantes durante el año 2026, pues es importante resaltar que si bien las medidas establecidas pueden ser acatadas por colegios privados, son de carácter obligatorio para las instituciones educativas públicas.

Distribución de calendario escolar

Para este fin, el calendario académico es distribuido en 40 semanas de trabajo académico distribuido en dos periodos semestrales y 12 semanas de receso estudiantil. Por otro lado, el calendario de los docentes es similar, pero con la diferencia de que se restan 5 semanas de descanso y se destinan para actividades de desarrollo institucional.

Siguiendo dicha estructura, las semanas lectivas fueron distribuidas de la siguiente forma para el año 2026:

Inicio de clases en Antioquia: 19 de enero

Periodo 1: 19 de enero - 29 de marzo.

- 29 de marzo. Periodo 2: 6 de abril - 14 de junio.

Periodo 3: 6 de julio - 13 de septiembre.

Periodo 4: 14 de septiembre - 4 de octubre - 12 de octubre - 29 de noviembre.

De este modo, se dictarían las 40 semanas de clases requeridas, que finalizarían el calendario escolar el día 29 de noviembre y la semana de receso de octubre se otorgaría entre el día 4 y 12 de octubre.

Recesos escolares 2026

Los recesos escolares de los estudiantes durante el 2026 se realizarán en las siguientes fechas:

22 de diciembre de 2025 a 18 de enero de 2026: 4 semanas

30 de marzo de 2026 a 5 de abril de 2026: 1 semana

15 de junio de 2026 a 5 de julio de 2026: 3 semanas

5 de octubre de 2026 a 11 de octubre de 2026: 1 semana

30 de noviembre de 2026 a 20 de diciembre de 2026: 3 semanas

