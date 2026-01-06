Matrículas en colegios públicos de Bogotá 2026: Inicia la etapa de novedades, así puede inscribirse

Para la Secretaría de Educación del Distrito, garantizar el tiempo escolar de las niñas, niños y jóvenes de la capital es una prioridad, en este sentido, habilitó la etapa de novedades del proceso de Matrículas para colegios públicos 2026, dirigida a las familias que aún no han realizado el trámite o presentan alguna novedad.

El objetivo de esta jornada es claro: asegurar que todas y todos los niños inicien clases a tiempo el próximo 26 de enero de 2026, sin perder un solo minuto de aprendizaje.

Esta etapa permitirá brindar atención personalizada, con cita previa, en puntos estratégicos de la ciudad y en las Direcciones Locales de Educación, facilitando un proceso ordenado, oportuno y accesible, para que ningún estudiante quede por fuera del sistema educativo oficial.

¿Cómo solicitar la atención presencial con cita previa?

Entre el 5 y el 10 de enero de 2026, las madres, padres y cuidadores, con cita previa, podrán acceder a la atención presencial en los siguientes puntos:

Colegio Ciudad de Bogotá (IED) – Sede A - Carrera 25 # 53B-32 Sur

– Sede A - Carrera 25 # 53B-32 Sur Colegio John F. Kennedy (IED) - Carrera 74B # 38A-33 Sur

- Carrera 74B # 38A-33 Sur Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) - Carrera 68F # 63B-02

Dirección Local de Educación de Suba - Carrera 58 # 167-20

Horarios de atención:

Los horarios de atención que se han destinado para esta jornada de atención presencial con cita previa son:

Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábado: 7:00 a.m. a 12:30 p.m.

Formalización de la matrícula

Una vez asignado el cupo, a partir del 14 de enero, las familias tendrán cinco (5) días hábiles para formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio asignado. Si este trámite no se realiza dentro del plazo establecido, el cupo será liberado. Es importante llevar o adjuntar la documentación requerida.

¿Cómo solicitar la cita?

Ingrese a www.agendamiento.educacionbogota.gov.co

Haga clic en Solicitar cita y complete la información del o la estudiante.

y complete la información del o la estudiante. En nivel, seleccione: Semana de Atención Masiva de Novedades.

En punto de atención, elija uno de los habilitados del 5 al 10 de enero de 2026.

En trámite, seleccione: Atención integral (matrículas – movilidad).

(matrículas – movilidad). Seleccione fecha y hora según disponibilidad.

Confirme la cita haciendo clic en Aceptar.

La Secretaría de Educación del Distrito reafirma su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la educación y hace un llamado a las familias para que, durante la etapa de novedades, completen el proceso de matrícula y aseguren que las niñas, niños y jóvenes estén en las aulas desde el primer día de clases, el 26 de enero de 2026, cuidando el tiempo escolar, favoreciendo trayectorias educativas completas y evitando inicios tardíos que afecten los procesos de aprendizaje.